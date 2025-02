Petrobras anuncia aumento de R$ 0,22 no preço do diesel; reajuste começa neste sábado Desde 2023, é o primeiro reajuste para o diesel A para as distribuidoras; segundo comunicado divulgado pela estatal Economia|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 31/01/2025 - 14h15 (Atualizado em 31/01/2025 - 15h49 ) twitter

Petrobras anuncia aumento de R$ 0,22 no preço do diesel; valor começa neste sábado (1º) Marcelo Camargo/Agência Brasil - 06.06.2024

A Petrobras anunciou, nesta sexta-feira (31), aumento de R$ 0,22 no preço do diesel. O novo valor será cobrado a partir deste sábado (1º), de acordo com comunicado divulgado pela estatal. Desde 2023, é o primeiro reajuste para o diesel A para as distribuidoras.

“Considerando a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel para composição do diesel B vendido nos postos, a parcela da Petrobras na composição do preço ao consumidor passará a ser de R$ 3,20 /litro, uma variação de R$ 0,19 a cada litro de diesel B”, diz a estatal em nota.

Trata-se do primeiro ajuste nos preços de venda de diesel A para as distribuidoras. O primeiro ocorreu em dezembro de 2023 e foi uma redução. Já o aumento ocorreu em outubro de 2023. “Considerando o reajuste anunciado, a Petrobras reduziu, desde dezembro de 2022, os preços de diesel em R$ -0,77/ litro, uma redução de 17,1%. Considerando a inflação do período, esta redução é de R$ -1,20/ litro ou 24,5%”, diz.

Na última quinta-feira (30), durante coletiva de imprensa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abordou o reajuste do diesel. “Eu não autorizei o aumento do diesel. Desde o meu primeiro mandato, aprendi que quem autoriza o aumento do petróleo e seus derivados é a Petrobras, e não o presidente da República”, disse.

Lula também comentou que, caso a Petrobras precise realizar um reajuste, o preço ainda será inferior ao registrado em dezembro de 2022, mesmo sem levar em consideração a inflação de 2023 e 2024.

Gasolina

Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a gasolina já apresenta uma defasagem de 8% em relação aos preços internacionais, enquanto o diesel registra uma diferença de 15%. Parte dos analistas aponta que a Petrobras mantém um congelamento velado de preços, o que pode influenciar futuras decisões da empresa sobre reajustes.

A partir deste sábado, 1º de fevereiro, entra em vigor o novo reajuste da alíquota do ICMS sobre combustíveis, medida que deve refletir nos preços da gasolina e do diesel em todo o país. A mudança foi aprovada pelo Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) em novembro do ano passado.

Com o aumento, o ICMS sobre a gasolina terá um acréscimo de R$ 0,0979 por litro, passando de R$ 1,37 para R$ 1,47, o que representa uma alta de 7,14%. Já o diesel sofrerá um reajuste de 5,31%, elevando o tributo de R$ 1,0635 para R$ 1,12 por litro, um aumento de R$ 0,0565.