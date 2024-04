BNDES anuncia concurso para 2024: assunto é destaque no Google nesta terça (9) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

A divulgação do novo edital do concurso público do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para 2024 é um assuntos mais pesquisados no Google nesta terça (9), aponta aponta um levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma.

O pico de buscas foi registrado às 9h de hoje. Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “concurso BNDES” são: Rio de Janeiro, Distrito Federal, Ceará, Pernambuco e Paraíba, apontou o Google Trends. Confira abaixo o desempenho

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) anunciou na segunda-feira (8) o novo edital do concurso público para 150 vagas imediatas deve ocorrer no segundo semestre deste ano. O concurso, que exige nível superior, prevê a contratação de analistas, com salário inicial de R$ 20.900,00. Saiba mais ao clicar aqui!