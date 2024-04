BNDES anuncia leilão de terreno na área central de Brasília com lance mínimo de R$ 175 milhões Imóvel de 9.000 m2 está situado no Setor de Autarquias Norte, próximo à Esplanada dos Ministérios e à Praça dos Três Poderes

Lote de 9.000 m2 fica próximo à Esplanada dos Ministérios Lote de 9.000 m2 fica próximo à Esplanada dos Ministérios (Agência Brasil/Arquivo)

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) lançou edital do leilão de um terreno da instituição com 9 mil metros quadrados no Setor de Autarquias Norte em Brasília.

Com lance mínimo de R$ 175,188 milhões, as propostas poderão ser feitas a partir de 23 de maio, às 15h, quando ocorrerá a sessão pública do leilão.

Após o encerramento da fase de lances o comprador classificado pagará o correspondente a 5% do valor do lance, até o primeiro dia útil após o recebimento do boleto bancário enviado pelo BNDES. O pagamento dos 95% restantes será antes da lavratura da escritura de compra e venda ou do contrato, caso haja financiamento bancário (propostas para pagamento com recursos obtidos em instituições financeiras).

Os interessados deverão apresentar propostas fechadas, que serão classificadas conforme o critério de maior oferta de preço, seguida da etapa de apresentação de propostas abertas (lances), da qual participarão o licitante que apresentar a maior proposta e os que tiverem propostas com valor igual ou de até 10% inferior à maior proposta.

O BNDES é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A instituição funciona como o principal instrumento do governo federal para financiamento de longo prazo e investimento em segmentos da economia brasileira.