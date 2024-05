BNDES fecha acordo de R$ 30 milhões para projetos de manejo florestal Concessão prevê restauração de área degradada com a obtenção de receitas a partir da venda do crédito de carbono ou dos produtos florestais

Alto contraste

A+

A-

Diretor de planejamento do BNDES, Nelson Barbosa (CARLOS ELIAS JUNIOR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 04.03.2024)

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) fechou acordo nesta sexta-feira (3) para projetos de concessão de unidades de conservação de uso sustentável, que incluam restauração e manejo ambiental como atividade econômica, com investimento de R$ 30 milhões.

Por esse acordo, o BNDES também apoiará os projetos de concessão em estados. O Banco já tem parceria com estado do Amapá e vai celebrar novas parcerias com Amazonas e Pará, para a concessão de florestas. A instituição já dispõe de R$ 3,5 milhões para realizar ações de apoio a estados em concessões, conforme autoriza portaria do Ministério da Fazenda.

Segundo o diretor de planejamento e estruturação de projetos do banco, Nelson Barbosa, o BNDES vai arcar com 100% dos estudos para as florestas na Amazônia, com investimentos de até R$ 30 milhões, para atrair mais projetos estaduais.

“Vamos disponibilizar para o governo e para as populações das áreas, qual o resultado dos estudos, quais são os investimentos, qual a receita, quantos empregos serão gerados e qual é a rentabilidade e a atratividade para quem vai investir”, explicou.

Publicidade

Para ele, há ainda o potencial de receita com a geração de crédito de carbono. “Crédito de carbono, que tem um preço internacional que só tende a crescer, tende a ser a principal receita no futuro.”

A assinatura do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) ocorreu no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em Brasília.

Publicidade

A solenidade contou com a presença da ministra Marina Silva (MMA), do diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDES, Nelson Barbosa, do diretor do Serviço Florestal Brasileiro, GaroBatmanian, e do representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil, Morgan Doyle.

No acordo de cooperação, o BNDES apoiará os projetos de concessão da Floresta Nacional de Bom Futuro (em Rondônia), com 17 mil hectares em desmatamento acumulado, e da Gleba João Bento (Rondônia e Amazonas), com 55.872 hectares em desmatamento acumulado.

Publicidade

Será o primeiro projeto de concessão para restauração de área degradada com a obtenção de receitas a partir da venda do crédito de carbono ou dos produtos florestais gerados a partir do reflorestamento.