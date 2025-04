Bolsa Família 2025: veja calendário de pagamentos para abril Pagamento previsto é de R$ 600 por família, com possíveis adicionais; valores serão pagos de forma escalonada Economia|Do R7, em Brasília 01/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Veja calendário de pagamentos para abril Lyon Santos/MDS - Arquivo

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social divulgou o cronograma de pagamentos do Bolsa Família para abril de 2025. Os repasses começam no dia 15 e seguem até o dia 30, conforme o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do programa.

Veja as datas:

NIS final 1: 15 de abril

15 de abril NIS final 2: 16 de abril

16 de abril NIS final 3: 17 de abril

17 de abril NIS final 4: 22 de abril

22 de abril NIS final 5: 23 de abril

23 de abril NIS final 6: 24 de abril

24 de abril NIS final 7: 25 de abril

25 de abril NIS final 8: 28 de abril

28 de abril NIS final 9: 29 de abril

29 de abril NIS final 0: 30 de abril

O pagamento segue um cronograma escalonado para evitar aglomerações e facilitar o saque dos valores.

Quem pode receber o Bolsa Família?

O programa é voltado para famílias em situação de vulnerabilidade, com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Para saber se a família se enquadra, basta somar a renda total e dividir pelo número de integrantes.

‌



Por exemplo, se uma família tem sete membros e um deles recebe um salário mínimo (R$ 1.518), a renda por pessoa será de R$ 216,85, garantindo a elegibilidade ao benefício.

Além da renda, os beneficiários precisam atender a alguns requisitos:

‌



Crianças e adolescentes devem estar matriculados na escola ;

; Gestantes devem fazer acompanhamento pré-natal ; e

; e Carteiras de vacinação devem estar em dia.

Valores do Bolsa Família e benefícios adicionais

O valor mínimo recebido pelas famílias beneficiadas é de R$ 600, podendo haver acréscimos de acordo com a composição familiar:

R$ 150 para cada criança de até 6 anos ;

para cada criança de até ; R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 18 anos ; e

para gestantes e crianças/adolescentes de ; e R$ 50 para mães de bebês de até 6 meses, pago em seis parcelas (Benefício Variável Familiar Nutriz).

Auxílio-gás

As famílias também podem receber o auxílio-gás, que cobre 100% do valor médio nacional do botijão de 13 kg. Esse benefício é pago bimestralmente.

‌



Como se cadastrar no Bolsa Família?

Para ter acesso ao benefício, é necessário estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único), feito nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) das prefeituras. A inscrição no CadÚnico não garante automaticamente o recebimento do Bolsa Família, pois os dados passam por análise do governo.

Como sacar o Bolsa Família?

Os beneficiários podem movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem, utilizando o cartão virtual para compras ou pagamentos na função débito. Também é possível sacar o benefício em:

Caixas eletrônicos da Caixa ;

; Lotéricas ;

; Correspondentes bancários ; e

; e Agências da Caixa Econômica Federal.

Essas opções garantem mais praticidade para o uso dos recursos do Bolsa Família.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp