‘Brasil não é coloniazinha’, diz presidente do Sebrae sobre tarifaço americano Tarifas de 50% a produtos brasileiros começaram a valer nesta quarta Economia|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 06/08/2025 - 13h01 (Atualizado em 06/08/2025 - 13h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Presidente do Sebrae critica tarifas de 50% impostas pelos EUA a produtos brasileiros.

Décio Lima defende a soberania do Brasil e afirma que o país não é uma “coloniazinha”.

Ministro Fernando Haddad anuncia pacote de medidas para proteger setores afetados.

Pacote deve incluir linhas de crédito e apoio financeiro, focando em pequenas empresas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Presidente do Sebrae Nacional criticou a imposição de tarifas americanas Erivelton Viana/Sebrae - Arquivo

O presidente do Sebrae Nacional , Décio Lima, criticou nesta quarta-feira (6) as tarifas de 50% a produtos brasileiros impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Lima defendeu a soberania brasileira e disse que o Brasil “não é uma coloniazinha”.

“O Brasil não é um país de terceiro mundo. O Brasil é uma expressão gigante da economia”, pontuou. A imposição de tarifas americanas entrou em vigor nesta quarta.

Lima afirmou, ainda, que o governo brasileiro vai superar as medidas “com a grandeza dos valores econômicos e principalmente com a resiliência histórica do povo brasileiro”.

“Não serão ameaças dessa natureza, sem qualquer justificativa, inclusive de mercado econômico, que vão assustar o Brasil”, declarou.

‌



Pacote de proteção

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (6) que a equipe econômica deve concluir ainda hoje o pacote de medidas para proteger setores afetados pelo tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. As ações serão encaminhadas ao Palácio do Planalto e dependem da aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para serem implementadas.

Segundo Haddad, o pacote — com foco em empresas de pequeno porte — deve incluir linhas de crédito com juros subsidiados e outras medidas de apoio financeiro. A implementação será feita por meio de uma Medida Provisória (MP), após a validação do governo federal.

‌



“As medidas saem hoje da Fazenda. Ontem tivemos uma reunião com o presidente para detalhar o plano. O relatório com a lista de empresas ainda está chegando do MDIC [Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços], mas o ato é mais genérico. Só na aplicação da MP é que vamos analisar caso a caso, CNPJ por CNPJ”, afirmou o ministro.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp