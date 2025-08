Em meio à falta de diálogo entre governo e americanos, tarifaço começa hoje Conversa direta entre Trump e Lula não é descartada, mas não tem previsão para ocorrer; quase 700 itens ficarão de fora da tarifa Brasília|Do R7, em Brasília 06/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/08/2025 - 02h00 ) twitter

Discussões do Brasil com os EUA sobre tarifaço são comandadas por Alckmin, por ordem de Lula Antonio Cruz/Agência Brasil - 05.08.2025

A tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros começa a valer nesta quarta-feira (6).

Desde o anúncio da medida, no início de julho, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva busca alternativas diplomáticas para reverter a decisão.

A taxação foi oficializada na semana passada, com a exclusão de quase 700 itens da cobrança (veja mais abaixo).

Na terça-feira (5), Lula afirmou que lidar com o tarifaço é mais simples do que enfrentar desafios sociais no país.

“Esse problema dos EUA contra nós, isso a gente resolve. É mais fácil resolver isso do que combater a fome e a miséria neste país. É muito mais fácil”, declarou o presidente, durante a plenária do Consea (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional), sob aplausos.

Antes do evento, no entanto, o chefe do Executivo indicou que pretende telefonar para Trump, mas sem abordar a questão comercial.

“Eu não vou ligar para o Trump para comercializar, não, porque ele não quer falar. Mas eu vou ligar para o Trump para convidá-lo para vir para a COP, porque quero saber o que ele pensa da questão climática. Vou ter a gentileza de ligar. Vou ligar para muitos presidentes”, afirmou.

A COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas) está prevista para novembro, em Belém do Pará, com presença esperada de diversos líderes mundiais.

Negociações e postura do governo

Uma eventual conversa direta entre Lula e Trump sobre a medida tarifária tem sido cogitada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mencionou essa possibilidade, mas ressaltou a necessidade de preparo.

“Quando dois chefes de Estado conversam, existe preparação prévia para evitar que um país subordine o outro. Há protocolos mínimos, um arranjo diplomático. São dois países soberanos; não é um correndo atrás do outro. O Brasil é grande, e isso não é arrogância, mas uma postura digna à mesa de negociação”, afirmou na semana passada.

Após o anúncio norte-americano, em 9 de julho, Lula determinou a criação de um comitê interministerial para tratar do tema com o setor produtivo. As negociações com representantes internos e autoridades dos EUA estão sob coordenação do vice-presidente Geraldo Alckmin.

A gestão considera a tarifa exagerada e não descarta medidas de retaliação. Ainda assim, a prioridade tem sido uma solução pacífica por meio do diálogo.

Em paralelo, o governo federal ingressou com um processo na OMC (Organização Mundial do Comércio) sobre o tema.

Mesmo adotando uma abordagem diplomática, Lula enfatiza que não pretende recuar. Ainda na terça (5), ele afirmou que comentar assuntos internos de outros países fere princípios fundamentais.

“Se a gente perder o mínimo de senso de responsabilidade, do respeito à soberania, à integralidade territorial, à Suprema Corte dos países, ao Poder Judiciário como um todo, ao funcionamento do Congresso Nacional, ou seja, se passarmos a dar palpite sobre as coisas que acontecem nos outros países, estamos ferindo uma palavra mágica que é ‘soberania’, que é o que faz a gente lutar e defender o nosso país”, disse o presidente.

No último domingo (3), Lula reconheceu limites quanto ao conteúdo das declarações públicas relacionadas aos Estados Unidos.

“Nessa briga com a taxação dos EUA, eu tenho limite de briga com o governo americano. Não posso falar tudo que acho que devo falar, tenho que falar o que é possível falar, o que é necessário”, afirmou, sugerindo cautela estratégica.

Decisão de Trump

Na quarta-feira (30), Trump assinou a ordem executiva que estabelece a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, consolidando o anúncio feito em julho.

A medida exclui 694 itens, entre os quais suco de laranja, aeronaves comerciais, combustíveis, petróleo e minério de ferro. Por outro lado, commodities com forte presença no comércio bilateral, como carne bovina, café e cacau, não foram contempladas nas exceções e passam a ser taxadas integralmente.

De acordo com Trump, a tarifa representa uma resposta direta a supostos ataques do Brasil à liberdade de expressão de empresas norte-americanas, além de críticas à forma como o ex-presidente Jair Bolsonaro tem sido tratado pelas instituições brasileiras.

“A forma como o Brasil trata o ex-presidente Bolsonaro é uma vergonha internacional”, declarou o norte-americano.

Para ele, o julgamento e as investigações envolvendo Bolsonaro caracterizariam uma “caça às bruxas” e “deveriam terminar imediatamente”.

Produtos brasileiros que não serão taxados pelos EUA

1. Produtos agrícolas e alimentícios

• Castanha-do-Pará em casca, fresca ou seca

• Polpa de laranja

• Suco de laranja congelado

• Suco de laranja não congelado

2. Minerais e minérios

• Mica bruta

• Minério de ferro não aglomerado

• Minério de ferro aglomerado

• Minérios e concentrados de estanho

• Ferro-gusa não ligado com 0,5% ou menos de fósforo em peso

• Ferro-gusa não ligado com mais de 0,5% de fósforo em peso

• Ferro-gusa ligado em blocos, lingotes ou outras formas primárias

• Espiegeleisen em blocos, lingotes ou outras formas primárias

• Ferroníquel

• Ferronióbio, com menos de 0,02% de fósforo ou enxofre ou menos de 0,4% de silício em peso

• Ferronióbio, outros

• Produtos ferrosos obtidos por redução direta de minério de ferro

• Produtos ferrosos esponjosos, em grumos, pelotas ou formas similares; ferro com pureza mínima de 99,94% em peso em grumos, pelotas ou formas similares

3. Energia e produtos relacionados

• Carvão antracito, pulverizado ou não, não aglomerado

• Carvão betuminoso, pulverizado ou não, não aglomerado

• Outros carvões, exceto antracito ou betuminoso, pulverizados ou não, não aglomerados

• Briquetes, ovoides e combustíveis sólidos similares fabricados a partir de carvão

• Lignito (exceto jato), pulverizado ou não, não aglomerado

• Lignito (exceto jato), aglomerado

• Turfa (incluindo turfa para cama de animais), aglomerada ou não

• Coque e semicoque de carvão, lignito ou turfa, aglomerados ou não; carbono de retorta

• Gás de carvão, gás de água, gás de produtor e gases similares, exceto gases de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos

• Alcatrões (incluindo alcatrões reconstituídos) destilados de carvão, lignito ou turfa, e outros alcatrões minerais

• Benzeno, da destilação de alcatrão de carvão de alta temperatura

• Tolueno, da destilação de alcatrão de carvão de alta temperatura

• Xilenos, da destilação de alcatrão de carvão de alta temperatura

• Naftaleno, da destilação de alcatrão de carvão de alta temperatura

• Misturas de hidrocarbonetos aromáticos, 65% ou mais destilam a 250°C pelo método ISO 3405

• Óleos de creosoto, da destilação de alcatrão de carvão de alta temperatura

• Óleo leve, da destilação de alcatrão de carvão de alta temperatura

• Picolinas, da destilação de alcatrão de carvão de alta temperatura

• Carbazol, com pureza de 65% ou mais em peso

• Fenos, com mais de 50% de hidroxybenzeno em peso

• Metacresol, ortocresol, paracresol e metaparacresol, com pureza de 75% ou mais em peso

• Outros fenóis, nesoi

• Outros produtos da destilação de alcatrão de carvão de alta temperatura, nesoi

• Piche, obtido de alcatrão de carvão ou outros alcatrões minerais

• Coque de piche, obtido de alcatrão de carvão ou outros alcatrões minerais

• Óleos de petróleo e óleos de minerais betuminosos, brutos, com teste inferior a 25 graus A.P.I.

• Óleos de petróleo e óleos de minerais betuminosos, brutos, com teste de 25 graus A.P.I. ou mais

• Combustíveis leves e misturas de hidrocarbonetos de óleos de petróleo

• Gás natural liquefeito

• Propano liquefeito

• Butanos liquefeitos

• Etileno, propileno, butileno e butadieno, liquefeitos

• Outros gases de petróleo e hidrocarbonetos gasosos, liquefeitos, nesoi

• Gás natural, no estado gasoso

• Outros gases de petróleo e hidrocarbonetos gasosos, exceto gás natural

• Gelatina de petróleo

• Parafina com menos de 0,75% de óleo em peso

• Cera de montan, obtida por síntese ou outro processo

• Ceras minerais (parafina com 0,75% ou mais de óleo, cera microcristalina, ceras de lignito e turfa, ozocerita)

• Coque de petróleo, não calcinado

• Coque de petróleo, calcinado

• Betume de petróleo

• Resíduos (exceto coque ou betume de petróleo) de óleos de petróleo ou óleos de minerais betuminosos

• Xisto betuminoso ou oleoso e areias betuminosas

• Betume e asfalto natural; asfaltias e rochas asfálticas

• Misturas betuminosas baseadas em asfalto natural, betume de petróleo, alcatrão mineral ou piche de alcatrão mineral

• Energia elétrica

4. Químicos e fertilizantes

• Silício, com menos de 99,99% mas não menos de 99% de silício em peso

• Silício, com menos de 99% de silício em peso

• Hidróxido de potássio (potassa cáustica)

• Óxido de alumínio, exceto corindo artificial

• Óxidos de estanho

• Cloretos de estanho

• 1,2-dicloropropano (diclorido de propileno) e diclorobutanos

• Hexacloroetano e tetracloroetano

• Cloreto de sec-butil

• Outros hidrocarbonetos clorados saturados

• Fertilizantes em tabletes ou formas similares ou em embalagens de peso bruto não superior a 10 kg

• Fertilizantes minerais ou químicos contendo os três elementos fertilizantes: nitrogênio, fósforo e potássio

• Fertilizantes minerais ou químicos contendo os dois elementos fertilizantes: fósforo e potássio

5. Madeira e produtos de madeira

• Madeira tropical, serrada ou cortada longitudinalmente, fatiada ou descascada, com espessura superior a 6 mm

• Polpa de madeira química, graus de dissolução

• Polpa de madeira química, soda ou sulfato, de madeira conífera não branqueada

• Polpa de madeira química, soda ou sulfato, de madeira não conífera não branqueada

• Polpa de madeira química, soda ou sulfato, de madeira conífera semibranqueada ou branqueada

• Polpa de madeira química, soda ou sulfato, de madeira não conífera semibranqueada ou branqueada

• Polpa de madeira química, sulfito, de madeira conífera não branqueada

• Polpa de madeira química, sulfito, de madeira não conífera não branqueada

• Polpa de madeira química, sulfito, de madeira conífera semibranqueada ou branqueada

• Polpa de madeira química, sulfito, de madeira não conífera semibranqueada ou branqueada

• Polpa de madeira semichemical

• Polpa de linho de algodão

• Polpas de fibras derivadas de papel ou papelão recuperados (resíduos e sucata)

• Polpas de material celulósico fibroso, de bambu

• Polpas de material celulósico fibroso, mecânicas

• Polpas de material celulósico fibroso, químicas

• Polpas de material celulósico fibroso, semichemical

6. Metais preciosos

• Prata em lingotes e doré

• Ouro, não monetário, em lingotes e doré

7. Aeronaves civis e peças relacionadas

• Artigos de aeronaves civis (todas as aeronaves exceto militares), seus motores, peças, componentes, submontagens e simuladores de voo terrestres e suas peças, independentemente de serem classificados sob provisão com taxa de imposto livre. Inclui uma ampla gama de produtos, como:

• Tubos, canos e mangueiras de plásticos e borracha

• Artigos de polpa de papel, papelão e enchimento de celulose

• Cortiça aglomerada e artigos de cortiça aglomerada

• Artigos relacionados a amianto e materiais de fricção

• Vidro de segurança laminado para pára-brisas de veículos, aeronaves, espaçonaves ou embarcações

• Tubos, canos e perfis ocos de aço e ligas

• Arames trançados, cabos e acessórios

• Componentes específicos de aeronaves, como hélices, trens de pouso e peças

• Elementos ópticos, instrumentos de navegação e aparelhos elétricos para aeronaves

• Relógios de painel de instrumentos, assentos e móveis para aeronaves

• Aparelhos de iluminação e peças

• Monopés, bípodes, tripés e artigos similares

• Artigos retornados para reparos ou alterações

• Peças sobressalentes para embarcações

8. Doações humanitárias

• Artigos como alimentos, roupas e medicamentos doados por pessoas sujeitas à jurisdição dos Estados Unidos, destinados a aliviar o sofrimento humano, exceto se Trump determinar que tais doações: prejudiquem gravemente a capacidade de lidar com a emergência nacional declarada; sejam em resposta a coerção contra o destinatário ou doador; ou ponham em perigo as Forças Armadas dos Estados Unidos em hostilidades ou situações de iminente envolvimento em hostilidades.

9. Materiais informativos

• Publicações, filmes, cartazes, discos fonográficos, fotografias, microfilmes, microfichas, fitas, discos compactos, CD-ROMs, obras de arte e feeds de notícias.

10. Ferro, aço, alumínio, cobre e veículos

• Produtos de ferro ou aço

• Produtos derivados de ferro ou aço

• Produtos de alumínio

• Produtos derivados de alumínio

• Veículos de passageiros (sedãs, SUVs, veículos utilitários crossover, minivans e vans de carga) e caminhões leves

• Peças de veículos de passageiros e caminhões leves

• Cobre semifaturado e produtos derivados intensivos de cobre

