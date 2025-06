Cade aprova compra do Master pelo BRB Operação custou R$ 2 bilhões, mas ainda aguarda aval do Banco Central Economia|Do R7 17/06/2025 - 13h15 (Atualizado em 17/06/2025 - 13h32 ) twitter

Operação custou R$ 2 bilhões Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - 2.9.2020

A Superintendência-Geral do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou nesta terça-feira (17) a compra de 58% do capital total do banco Master pelo BRB (Banco de Brasília). O Banco Central ainda precisa autorizar o negócio.

Em março deste ano, o Conselho de Administração do BRB, banco público controlado pelo Governo do Distrito Federal, anunciou a intenção de adquirir 49% das ações ordinárias, 100% das ações preferenciais e 58% do capital total do Master.

O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, estima R$ 2 bilhões em lucro para os acionistas em cinco anos com a compra do Banco Master.

A decisão da compra pelo BRB tem o objetivo de fortalecer a atuação conjunta no mercado. O banco tem 8,9 milhões de clientes, R$ 61 bilhões em ativos e atuação em 20 estados.

O Master tem uma política agressiva para captar recursos, oferecendo rendimentos de até 140% do CDI (Certificado de Depósito Bancário) a quem compra papéis da instituição financeira, marcas superiores às taxas médias para bancos pequenos, em torno de 110% a 120% do CDI.

No entanto, sem ter publicado o balanço de dezembro, o Master enfrenta a desconfiança do mercado financeiro. Recentemente, a instituição financeira tentou uma emissão de títulos em dólares, mas não conseguiu captar recursos.

Operações do banco com precatórios, títulos de dívidas de governos com sentença judicial definitiva, também aumentaram dúvidas sobre a situação financeira da instituição.

*Em atualização

