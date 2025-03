BRB compra 58% do banco Master com foco em expansão estratégica Fechamento da transação depende das aprovações do Banco Central, Cade e outros órgãos reguladores Economia|Do R7, em Brasília 28/03/2025 - 19h20 (Atualizado em 28/03/2025 - 19h23 ) twitter

Agência do BRB

O BRB (Banco de Brasília) anunciou a aquisição de participação relevante no banco Master, por meio de um contrato de compra e venda de ações. A instituição financeira brasiliense adquire 49% das ações ordinárias (com direito a voto), 100% das ações preferenciais e 58% do capital total do Master.

A decisão, aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração do BRB, tem o objetivo de fortalecer a atuação conjunta no mercado. O banco tem 8,9 milhões de clientes, R$ 61 bilhões em ativos e atuação em 20 estados.

“O Banco Master, por sua vez, agrega expertise em cartão de crédito consignado, câmbio, mercado de capitais e atacado, áreas nas quais tem apresentado crescimento significativo nos últimos anos. Essa especialização complementa a estrutura do BRB, ampliando o alcance e a diversificação dos serviços oferecidos”, diz o comunicado.

O banco digital do Grupo Master, o Will Bank, vem com o pacote para expandir “a presença digital do conglomerado, viabilizando um atendimento mais ágil e eficiente ao público de baixa renda. Sua atuação fortalece a estratégia de inclusão financeira e potencializa a capacidade de rentabilização da base de clientes”, explica o documento.

Valor da compra

Antes de concluir a compra do Master, o BRB fará uma reorganização, separando os bens e dívidas. O banco será adquirido por um valor estimado em R$ 2 bilhões, calculado como 75% do patrimônio total do Master. O pagamento terá ajustes baseados em acordos feitos no contrato.

A conclusão da operação depende da aprovação de órgãos reguladores, como o Banco Central e o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), e da conclusão satisfatória da diligência sobre os ativos e passivos do Banco Master. O BRB e os acionistas controladores do Master firmarão acordos para regular a governança e o funcionamento do novo conglomerado.