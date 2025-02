Bolsa Família não exige cadastro por biometria, alerta Ministério do Desenvolvimento Social Notícia falsa afirma que famílias devem ir ao CRAS realizar a suposta coleta de dados Brasília|Do R7 31/01/2025 - 09h07 (Atualizado em 31/01/2025 - 10h42 ) twitter

Informação foi repassada a beneficiários do programa Lyon Santos/MDS/Arquivo

O MDS (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome) alertou que o programa Bolsa Família não exige cadastro por biometria para as famílias já cadastradas. Segundo a pasta, algumas pessoas procuraram unidades do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) após receberem uma notícia falsa de que seria necessário realizar a coleta de novos dados para continuar recebendo o benefício.

“O MDS reafirma que os canais oficiais de comunicação com as famílias são as mensagens nos extratos bancários e no aplicativo do Bolsa Família”, afirmou o ministério em nota.

A pasta também esclareceu que “não há nenhuma ação desse tipo em andamento”. Além disso, em caso de estratégias adicionais, como envio de SMS ou mensagens via WhatsApp, o MDS informa previamente aos estados e municípios por meio dos canais oficiais.

Além das punições legais, quem compartilha fake news pode ser responsabilizado por ações civis, incluindo o pagamento de indenizações por danos morais. “É essencial verificar a veracidade das informações antes de compartilhá-las”, alerta a nota.

O MDS orienta que, em caso de dúvidas, o cidadão deve entrar em contato com a Ouvidoria pelo Disque Social 121 ou buscar informações nos canais oficiais, como o portal e as redes sociais do ministério.