Carteira de Trabalho Digital: veja como acessar e usar serviço

Carteira de Trabalho Digital oferece vagas do Sistema Nacional de Emprego Marcelo Camargo/Agência Brasil

Criada para modernizar o acesso às informações trabalhistas, a Carteira de Trabalho Digital substitui a versão física do documento e permite que trabalhadores consultem contratos, vínculos empregatícios e benefícios de forma rápida e segura.

Disponível via aplicativo ou site do governo, a ferramenta facilita admissões e rescisões, além de integrar-se a outros sistemas oficiais. Veja como utilizar o serviço e garantir seus direitos sem burocracia.

Para acessar a Carteira de Trabalho Digital, basta baixar o aplicativo disponível para Android e iOS ou acessar o portal Gov.br. O login é feito com a conta do Gov.br, que pode ser criada gratuitamente com o CPF.

Após o acesso, o trabalhador pode visualizar os contratos de trabalho, conferir anotações de admissão e demissão, além de verificar dados como salário e tempo de serviço.

Substitui a versão física

A ferramenta substitui a versão física para novas contratações, já que os empregadores fazem os registros diretamente no sistema eSocial.

Caso haja alguma inconsistência nos dados, é possível solicitar a correção diretamente com a empresa ou pelo canal de atendimento do Ministério do Trabalho.

Além da praticidade, a Carteira de Trabalho Digital permite acesso ao contrato de trabalho vigente e a vínculos anteriores, apoio financeiro, abono salarial, seguro desemprego, extratos do Caged e FGTS, além de fazer denúncias trabalhistas.

Consulta de vagas de trabalho

O trabalhador em busca de um emprego também pode buscar uma vaga diretamente no celular. O aplicativo da Carteira de Trabalho Digital foi atualizado para permitir a consulta às vagas disponíveis no Sine (Sistema Nacional de Emprego).

Ao baixar ou atualizar o aplicativo, o usuário será notificado quando surgir uma vaga de emprego, conforme seu perfil e localidade. É importante que o trabalhador atualize as informações pessoais e os objetivos profissionais para receber uma notificação mais precisa.

O app é o serviço mais usado do governo federal, com mais de 724 milhões de acessos em 2024.

Com as mudanças, o antigo aplicativo Sine Fácil não será mais atualizado. Todas as informações estarão na Carteira de Trabalho Digital.

Crédito consignado: como acessar

A nova linha de empréstimo consignado para quem tem carteira assinada, o Crédito do Trabalhador, começa a valer a partir desta sexta-feira (21). A expectativa é que 47 milhões de pessoas possam utilizar a modalidade, incluindo empregados domésticos, trabalhadores rurais e assalariados de MEIs (Microempreendedores Individuais). Com previsão de juros mais baixos, a modalidade terá parte do saldo do FGTS usada como garantia.

A operação será em várias etapas. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a partir desta sexta-feira (21), os trabalhadores vão poder acessar o sistema e solicitar a proposta de empréstimo aos bancos.

O acesso ao programa é pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, que solicita as ofertas de empréstimo ao banco. As ofertas devem ser enviadas em até 24 horas para que o trabalhador possa escolher a melhor opção e contratar.

O desconto das parcelas será feito diretamente na folha de pagamento, mensalmente pelo eSocial, garantindo taxas de juros mais baixas do que as praticadas no consignado por convênio. Após a contratação, o trabalhador poderá acompanhar, mês a mês, a atualização do pagamento das parcelas.

O trabalhador poderá comprometer até 35% do total do salário com o empréstimo.