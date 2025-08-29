Após decisão sobre lei da reciprocidade, CNI pede cautela e defende diálogo com os EUA Nesta quinta, Lula autorizou consultas sobre uso da lei de reciprocidade contra os EUA após tarifaço Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 29/08/2025 - 13h08 (Atualizado em 29/08/2025 - 13h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Presidente Lula autorizou consultas sobre uso da lei de reciprocidade contra os EUA.

A CNI defende negociações ao invés de aplicação imediata da lei.

Tarifa de 50% dos EUA sobre produtos brasileiros foi imposta em agosto.

Comitiva da CNI se reunirá em Washington para discutir parcerias e estratégias comerciais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Confederação pediu diálogo e prudência CNI/Divulgação

Em meio à autorização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para consultas sobre uso da lei de reciprocidade contra os EUA, a CNI (Confederação Nacional da Indústria) pediu cautela e defendeu o uso de instrumentos de negociação para reverter os efeitos do tarifaço.

“O setor industrial continuará buscando os caminhos do diálogo e da prudência, e avalia que não é o momento para a aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica”, diz a confederação em nota.

Nesta quinta-feira (28), Lula autorizou o governo federal a realizar as consultas necessárias para avaliar se a taxa de 50% aplicada pelos Estados Unidos a produtos brasileiros atende aos requisitos para que o Brasil possa recorrer à chamada lei de reciprocidade e adotar uma medida equivalente contra o país.

A tarifa de 50% imposta pelo presidente dos EUA, Donald Trump, foi anunciada em 9 de julho e passou a valer em 6 de agosto.

‌



Na próxima semana, uma comitiva liderada pela CNI com mais de 100 líderes de associações e empresários industriais chegará em Washington, para encontros com empresários e representantes do poder público dos EUA.

Segundo a CNI, a agenda em Washington contará com encontros bilaterais entre instituições empresariais brasileiras e suas contrapartes e parceiros nos EUA, e reunião plenária para discutir os impactos comerciais e estratégias para aprofundar a parceria econômica entre os dois países.

‌



“Precisamos de todas as formas buscar manter a firme e propositiva relação de mais de 200 anos entre Brasil e Estados Unidos. Nosso propósito é abrir caminhos para contribuir com uma negociação que possa levar à reversão da taxa de 50% e/ou buscar obter mais rapidamente o aumento de exceções ao tarifaço sobre produtos brasileiros”, diz o presidente da CNI, Ricardo Alban.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp