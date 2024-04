CNJ lança concurso com 60 vagas e salários de R$ 8.163 a R$ 13.994

Alto contraste

Aplicação das provas do concurso do CNJ será em 30/6 Aplicação das provas do concurso do CNJ será em 30/6 (Arquivo/Agência Brasil)

O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) publicou nesta quinta-feira (28) edital de concurso com 60 vagas de nível superior para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário, com salários de R$ 8.163,62 a R$ 13.994,78.

As inscrições estarão abertas de 3 de abril a 2 de maio pelo site do Cebraspe, banca organizadora do concurso. As taxas de inscrição são de R$76, para o cargo de técnico e de R$126 para candidatos a analista. A aplicação das provas objetivas está prevista para 30 de junho.

São 40 vagas para o cargo de técnico judiciário sendo 12 para a área de programação de sistemas, para candidatos com graduação na área de tecnologia da informação, e 28 para a área administrativa, com graduação de nível superior em qualquer área.

Já para o cargo de analista judiciário, são 15 vagas para a área judiciária, para candidatos com graduação em direito. As outras 5 vagas de analista são para nível superior nas áreas de engenharia elétrica, ciências sociais, arquitetura, análise de sistemas e pedagogia.