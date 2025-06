Com 2.000 vagas, governo autoriza concursos em diversos órgãos; veja lista Entre os contemplados estão ministérios, INSS, Anvisa e ANTT; nomeações dependem de disponibilidade orçamentária Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 03/06/2025 - 07h20 (Atualizado em 03/06/2025 - 07h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ao todo, governo autorizou concurso de 2.000 vagas em diversos órgãos Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo

O governo federal publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira (3) duas portarias que autorizam a realização de concursos públicos em diversos órgãos da administração pública federal, incluindo ministérios, agências reguladoras e institutos.

Ao todo, serão 2.000 vagas, sendo 300 destinadas ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O prazo para a publicação dos editais de abertura dos concursos é de até seis meses a partir da data da publicação das portarias.

Os textos também estabelecem que o provimento dos cargos estará condicionado à homologação dos resultados e à declaração de adequação orçamentária e financeira.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Outro ponto destacado é que deverá haver um prazo mínimo de dois meses entre a publicação do edital e a aplicação da primeira prova dos concursos.

‌



Veja os cargos autorizados por órgão

ANCINE (Agência Nacional do Cinema)

10 vagas – Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual

10 vagas – Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual

ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis)

‌



15 vagas – Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural

35 vagas – Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural

16 vagas – Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural

ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil)

70 vagas – Técnico em Regulação de Aviação Civil

ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações)

‌



50 vagas – Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações

ANM (Agência Nacional de Mineração)

80 vagas – Técnico em Atividades de Mineração

ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar)

20 vagas – Técnico em Regulação de Saúde Suplementar

ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários)

30 vagas – Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários

ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres)

50 vagas – Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)

14 vagas – Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária

Imprensa Nacional

4 vagas – Engenheiro

Ministério das Cidades

3 vagas – Arquiteto

2 vagas – Contador

10 vagas – Engenheiro

Comando da Aeronáutica

35 vagas – Pesquisador

50 vagas – Tecnologista

5 vagas – Contador

Comando do Exército

1 vaga – Analista de Tecnologia Militar

5 vagas – Engenheiro de Tecnologia Militar

5 vagas – Assistente Social

30 vagas – Enfermeiro

10 vagas – Médico

5 vagas – Nutricionista

5 vagas – Psicólogo

20 vagas – Pesquisador

50 vagas – Tecnologista

Comando da Marinha

5 vagas – Enfermeiro

65 vagas – Médico

5 vagas – Técnico em Comunicação Social

2 vagas – Analista de Tecnologia Militar

20 vagas – Engenheiro de Tecnologia Militar

10 vagas – Pesquisador

33 vagas – Tecnologista

Hospital das Forças Armadas

50 vagas – Especialista em Atividades Hospitalares

50 vagas – Médico

30 vagas – Técnico em Atividades Médico-Hospitalares

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

4 vagas – Contador

60 vagas – Engenheiro Agrônomo

IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)

33 vagas – Analista I

27 vagas – Técnico I

Ministério da Pesca e Aquicultura

1 vaga – Arquiteto

1 vaga – Contador

30 vagas – Engenheiro

1 vaga – Estatístico

FUNDACENTRO (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho)

15 vagas – Analista em Ciência e Tecnologia

10 vagas – Pesquisador

40 vagas – Tecnologista

Ministério do Turismo

1 vaga – Arquiteto

2 vagas – Engenheiro

3 vagas – Estatístico

2 vagas – Contador

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Cadastro de reserva – Assistente Social, Médico e Psicólogo

250 vagas – Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico

250 vagas – Analista Técnico de Defesa e Justiça

INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)

300 vagas - Analista do Seguro Social (nível superior)

ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação)

5 vagas – Pesquisador

27 vagas – Tecnologista

18 vagas – Analista em Ciência e Tecnologia



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp