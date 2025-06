PGR diz ao STF ser a favor de manter prisão de Braga Netto Procurador-geral da República, Paulo Gonet disse que prisão deve ser mantida para preservar o curso do processo Brasília|Da Agência Brasil 02/06/2025 - 18h03 (Atualizado em 02/06/2025 - 18h09 ) twitter

Braga Netto está preso desde dezembro de 2024 Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - 21.11.2018

A PGR (Procuradoria-Geral da República) enviou nesta segunda-feira (2) ao STF (Supremo Tribunal Federal) parecer pela manutenção da prisão do general Walter Braga Netto. Ele é réu no STF por envolvimento em um plano de golpe de Estado após as eleições de 2022.

O general da reserva e vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022 está preso desde dezembro do ano passado sob a acusação de tentar obter dados sigilosos da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

O parecer da PGR foi motivado por um recurso apresentado pela defesa de Braga Netto para derrubar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que manteve a prisão. A decisão foi assinada no dia 22 de maio.

No documento, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, reafirmou que a prisão deve ser mantida para preservar o curso do processo e não pode ser substituída por medidas cautelares.

“A gravidade concreta dos delitos, a lesividade das condutas e os perigos de reiteração delitiva e de obstáculo à instrução criminal são motivos suficientes a evidenciar a contemporaneidade e justificar a manutenção da custódia cautela”, afirmou o procurador.

Com a chegada do parecer ao STF, caberá a Alexandre de Moraes analisar o caso novamente. Não há data marcada para a decisão.

