Comércio global pode encolher em 1,5% com as tarifas recíprocas de Trump, diz OMC Nas condições atuais, organização estima uma queda de 0,2% em 2025, quase três pontos percentuais abaixo do que seria esperado Economia|Do R7 16/04/2025 - 15h39 (Atualizado em 16/04/2025 - 15h41 )

Nas condições atuais, o volume do comércio mundial de mercadorias deve cair 0,2% em 2025

Apesar da pausa nas tarifas comerciais impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, a OMC (Organização Mundial do Comércio) entende que o comércio global pode encolher em 1,5% este ano, caso as taxas reciprocas voltem a entrar em vigência. Nas condições atuais, a organização estima uma queda de 0,2% em 2025, quase três pontos percentuais abaixo do que seria esperado em um cenário de referência de “tarifa baixa”, com perdas maiores para os Estados Unidos.

Mesmo com as estimativas, o cenário de incerteza aponta que as previsões podem “superar o declínio de 1,5% no comércio global de bens e prejudicar os países menos desenvolvidos voltados para a exportação”, completa.

De forma geral, a organização entende que a pausa nas tarifas aliviou temporariamente parte da pressão sobre o comércio global. “No entanto, a incerteza persistente ameaça atuar como um freio ao crescimento global, com graves consequências negativas para o mundo, em particular para as economias mais vulneráveis”.

Antes das decisões tarifárias de Trump, a organização esperava que este ano e 2026, o comércio de mercadorias crescesse alinhado com o PIB mundial e o comércio de serviços aumentando. “No entanto, o grande número de novas tarifas introduzidas desde janeiro levou os economistas da OMC a reavaliarem a situação comercial”, diz o documento.

Segundo a organização, o aumento das tarifas impostas resultou em um rebaixamento substancial de sua previsão para o comércio de mercadorias e uma redução menor em sua perspectiva para o comércio de serviços.

Na última semana, o líder norte-americano anunciou uma pausa das tarifas para todos os países afetados com taxas acima de 10%, com exceção da China. Nesta quarta-feira (16), Trump determinou novas tarifas ao governo chines, que somavam 245%.

As imposições do norte-americano e ameaças ao multilateralismo marcam um redirecionamento do comércio internacional. Especialistas entendem que, caso as políticas de Trump falhem, os EUA podem sofrer uma desaceleração do crescimento econômico e pressionar a inflação das demais nações, o que poderia causar um desequilíbrio na economia global.

