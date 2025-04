Concurso da Polícia Federal: inscrições começam nesta terça, com salários de até R$ 11 mil Órgão oferece 192 vagas para cargos de níveis médio e superior; provas ocorrem em 29 de junho Economia|Do R7, em Brasília 29/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 02h00 ) twitter

Inscrições vão até 21 de maio Arquivo/Agência Brasil

As inscrições para o concurso da Polícia Federal começam às 10h desta terça-feira (29), no site do Cebraspe. A seleção oferece 192 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, com salários de até R$ 11 mil. As oportunidades são para áreas de níveis médio e superior, para atuação em diversas unidades, incluindo Brasília e capitais dos estados.

Para concorrer na seleção, os interessados poderão se candidatar para o cargo de agente administrativo (nível médio) e para outras carreiras de nível superior, até 21 de maio. As avaliações estão previstas para 29 de junho.

Confira aqui o edital completo do concurso.

A taxa de inscrição é de R$ 90, para agente administrativo e R$ 110, para os cargos de nível superior. Inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde poderão solicitar a isenção do pagamento entre 29 de abril e 5 de maio de 2025.

As vagas serão distribuídas para os seguintes cargos:

Administrador (6 vagas)

Assistente Social (13 vagas)

Contador (9 vagas)

Enfermeiro (3 vagas)

Estatístico (4 vagas)

Farmacêutico (2 vagas)

Médico Clínico (11 vagas)

Médico Ortopedista (5 vagas)

Médico Psiquiatra: (19 vagas)

Nutricionista (1 vaga)

Psicólogo Clínico (4 vagas)

Psicólogo Organizacional (2 vagas)

Técnico em Assuntos Educacionais da área de Pedagogia (10 vagas)

Técnico em Comunicação Social (3 vagas)

As remunerações variam conforme o cargo, já incluindo gratificações, auxílios e benefícios. Para nível superior, o salário pode chegar a R$ 11.070,93 no cargo de Estatístico e a R$ 8.583,55 para as demais funções. Já para agentes administrativos, a remuneração é de R$ 7.444,80.

Sobre as provas

O concurso será composto por provas objetivas e discursivas, avaliação biopsicossocial (para candidatos com deficiência) e procedimento de hetereoidentificação (para candidatos negros).

Serão 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório, além da discursiva. Para nível superior, as provas serão aplicadas no turno da manhã e, para nível médio, no turno da tarde.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, a partir da data da homologação do resultado final, e poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

