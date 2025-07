Conta de luz mais cara: saiba quanto bandeira vermelha vai pesar no bolso Mês de agosto terá bandeira no patamar 2 por causa da falta de chuvas Economia|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 25/07/2025 - 19h46 (Atualizado em 25/07/2025 - 19h46 ) twitter

Conta de energia terá maior adicional a cada 100kWh consumidos Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

Nesta sexta-feira (25), a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) informou que foi acionada a bandeira vermelha no patamar 2 para o mês de agosto. Isso significa que as contas de energia elétrica ficarão ainda mais caras.

A cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, o adicional será de R$ 7,87.

Por exemplo, uma casa que consome 200kWh por mês, terá um acréscimo de R$ 15,74 na sua conta de luz.

A bandeira vermelha no patamar 2 é a mais alta do sistema e significa que as condições de geração de energia estão muito desfavoráveis. De acordo com a Aneel, o cenário atual é de chuvas abaixo da média em todo o país, o que reduziu a geração hidrelétrica, levando ao acionamento das termelétricas, que são mais caras.

Nos meses de junho e julho, os consumidores já estavam pagando a conta de luz mais cara, com a bandeira vermelha patamar 1, que tem adicional de R$ 4,46 por 100 kWh.

Como funciona

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 pela Aneel e varia de acordo com os custos variáveis da geração de energia elétrica no país.

Ele é dividido em cinco níveis. Quando é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo na conta, o que significa que as condições estão favoráveis para a geração de energia. Quando é aplicada a bandeiras amarela, a conta sofre acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.

