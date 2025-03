Contas do governo registram superávit de R$ 53,2 bilhões no acumulado de dois meses Resultado, que supera total registrado no mesmo período de 2024, é referente ao acumulado de janeiro a fevereiro de 2025 Economia|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 27/03/2025 - 19h33 (Atualizado em 27/03/2025 - 20h09 ) twitter

Dados foram divulgados pelo Tesouro nesta quinta José Cruz/Agência Brasil

O governo federal registrou um superávit primário de R$ 53,2 bilhões no acumulado de janeiro a fevereiro de 2025, segundo dados divulgados pelo Tesouro Nacional nesta quinta-feira (27). O registro indica um resultado positivo das receitas e despesas da União, excluindo gastos com pagamento de juros, ou seja, o governo conseguiu arrecadar mais do que gastar. Em comparação ao mesmo período de 2024, o valor representa aumento de quase 151%, quando o índice atingiu R$ 21,2 bilhões.

O valor positivo foi resultado do superávit de R$ 95,7 bilhões do Tesouro Nacional e do Banco Central e por um déficit de R$ 42,6 bilhões na Previdência Social. Em termos reais, no acumulado até fevereiro, a receita líquida registrou aumento de 3,5% (R$ 13,6 bilhões), enquanto a despesa caiu 4,8% (R$ 17,8 bilhões).

O resultado pode, ainda, ter sido influenciado pelo atraso na votação do Orçamento deste ano. Com três meses de atraso, o Congresso Nacional aprovou o texto final. A proposta, validada no último dia 20, trouxe cortes de R$ 7,7 bilhões para o programa Bolsa Família, mas indica um superávit de R$ 15 bilhões nas contas públicas para o ano.

Com a aprovação, os parlamentares decidiram um superávit primário de R$ 15 bilhões nas contas públicas, o que exclui os gastos com precatórios. O valor atende o arcabouço fiscal, que estabelece meta fiscal primária zero.

Fevereiro

Apesar do resultado acumulado, o governo registrou um déficit primário em fevereiro deste ano, chegando a R$ 31,7 bilhões, informou o Tesouro. Neste caso, o valor indica que a receita arrecadada foi menor que as despesas.

Ainda assim, o valor representa uma queda de 45% em comparação ao mesmo período de 2024, quando foi observado um déficit de R$ 58,3 bilhões.

O resultado conjunto do Tesouro Nacional e do Banco Central foi deficitário em R$ 8,7 bilhões, enquanto a Previdência Social (RGPS) apresentou um déficit de R$ 22,9 bilhões.

