Governo avalia pagar antecipação do 13º do aposentado entre abril e maio Segundo Rogério Ceron, decisão cabe ao presidente Lula, que está viagem ao continente asiático Economia|Do Estadão Conteúdo 27/03/2025 - 13h31 (Atualizado em 27/03/2025 - 13h54 )

Governo avalia antecipação do 13º do INSS, diz secretário do Tesouro Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda - 27.03.2025

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta quinta-feira (27) que o governo avalia a antecipação do pagamento do 13º salário para os beneficiários do INSS, mas sem decisão tomada em relação à janela que se daria essa antecipação. Os cenários avaliados são de antecipação com pagamentos em abril e maio ou em maio e junho.

“Está sendo uma discussão em qual dessas janelas se faz antecipação. Estamos calibrando, discutindo aqui internamente, deve sair nos próximos dias uma decisão sobre isso”, disse o secretário, durante a coletiva de imprensa para comentar o resultado do governo de fevereiro.

Ceron frisou que a tendência é de haver uma antecipação, e que as discussões se concentram em relação ao período de pagamento das parcelas, mas que ele tomava cuidado em comentar o tema porque essa decisão cabe ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

“É uma tendência de ocorrer, e a discussão é se ela ocorre aí em qual dessas duas janelas”, disse o secretário do Tesouro.