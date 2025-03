Comissão aprova Orçamento de 2025 com cortes no Bolsa Família e superávit de R$ 15 bilhões Gastos para o ano seguem agora para análise no plenário do Congresso, com previsão de R$ 50 bi a emendas Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 20/03/2025 - 14h33 (Atualizado em 20/03/2025 - 15h39 ) twitter

Deputados e senadores da CMO aprovaram texto do Orçamento de 2025 Roque de Sá/Agência Senado

A CMO (Comissão Mista de Orçamento) aprovou o relatório final do Orçamento de 2025, com a previsão de um superávit de R$ 15 bilhões nas contas públicas. O projeto segue agora para votação do Congresso Nacional, e deve ser avaliado ainda nesta quinta-feira (20).

Apesar da previsão de “sobra” em valores, a versão deixou de fora custos para pagamento de precatórios — que são pagamentos determindos pela Justiça à União. As pendências dessa modalidade alcançam os R$ 44,1 bilhões, mas têm autorização para ficar de fora da meta de gastos.

A versão final manteve o corte indicado pelo governo de R$ 7,7 bilhões no programa Bolsa Família, mas incluiu outros valores para programas sociais, como R$ 3,6 bilhões ao Vale Gás e R$ R$ 4,2 bilhões para o Farmácia Popular.

Entre destaques sociais está a previsão de outros R$ 18 bilhões para ampliar o financiamento no programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. A previsão é de valores para a Faixa 3, que contempla rendas que vão de R$ 4.700,01 até R$ 8.000.

O Pé-de-Meia, que é voltado para incentivar estudantes no ensino médio, ficou com uma previsão abaixo dos gastos necessários para o programa. As estimativas é de que o benefício pago aos alunos tenha um custo aproximado em R$ 12 bilhões em 2025 — mas apenas R$ 1 bilhão ficou previsto.

O restante do valor deverá ser dividido, com parte indicada em arrecadações de fundos e uma poupança que será criada para a iniciativa, e outra a ser apresentada futuramente pelo governo. O indicativo é de que essa atualização venha em um projeto complementar.

A proposta ainda estabelece R$ 27,9 bilhões para reajuste salarial a servidores públicos federais.

R$ 50 bi em emendas

Na versão aprovada, ficaram previstos R$ 50,4 bilhões para emendas parlamentares. O texto também prevê que, desse total, R$ 11,5 bilhões fiquem para emendas de comissão — que são destinadas de forma coletiva pelos colegiados. Nessa modalidade, 50% dos valores são voltados para indicações em Saúde.

O relator da proposta, senador Angelo Coronel (PSD-BA), também afirmou que o relatório contempla uma demanda de parlamentares: de que o cancelamento no envio de recursos só pode ser definido por decisão do próprio autor da emenda. “Cancelar emenda parlamentar sem ouvir o autor da emenda se encerra nessa tarde”, disse.





Atraso na votação

A conclusão na CMO veio com um atraso de três meses. Por tratar das despesas para o ano, o projeto precisava ter sido concluído e confirmado pelo Planalto ainda em 2024. Com a conclusão da votação no Congresso, o texto seguirá para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante apresentação do voto nesta quinta-feira, Coronel defendeu que os cortes não vão prejudicar programas sociais, mas citou um sentimento de “frustração” por não conseguir incluir todas as demandas na versão final.

“Confesso que há um sentimento de frustração por não termos conseguido atender a todas as demandas. O Orçamento é, por natureza, um campo de escolhas difíceis. Mas saio deste processo com orgulho, pois entregamos o melhor possível dentro das condições oferecidas”, afirmou.

Nenhum dos 25 destaques — que sugeriam mudanças ao texto — foi atendido.

