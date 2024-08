Contribuintes do RS têm até esta sexta para entregar a declaração do Imposto de Renda 2024 Prazo inicial era 31 de maio, mas data foi prorrogada para 397 municípios afetados pelas enchentes no estado Economia|Do R7, em Brasília 30/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 30/08/2024 - 02h00 ) ‌



Prazo se encerra nesta sexta-feira Joédson Alves/Agência Brasil

Os contribuintes de 397 municípios Rio Grande do Sul devem entregar a declaração do Imposto de Renda 2024 nesta sexta-feira (30). A data limite era 31 de maio, mas foi prorrogada por 90 dias para aqueles que residem em cidades afetadas pelas chuvas no estado. O atraso na entrega do documento acarreta multa no valor de R$ 165,74, que pode chegar, no máximo, a 20% do valor do imposto de renda. Veja o passo a passo para declarar o documento abaixo.

Declaração pré-preenchida

Para garantir mais agilidade, a Receita Federal recomenda o uso da declaração pré-preenchida. A modalidade é um atalho que facilita e poupa tempo do contribuinte, já que começa com várias informações úteis que simplificam o preenchimento. Além disso, ela faz parte da lista de prioridades para receber a restituição nos primeiros lotes.

A declaração pré-preenchida requer contas gov.br de níveis ouro ou prata para o acesso aos serviços online.

Separe os documentos

Outro passo importante é separar em uma pasta todos os documentos necessários para prestar contas ao Leão, como: informes de rendimentos de bancos, de empresas, de bolsa de valores, de planos de saúde, mensalidade escolar, recibos de consultas médicas, de pagamento de previdência privada e recibo de pagamento de aluguel e de compra de imóveis.

‌



Baixe o programa da declaração do IR

Faça o download do programa da declaração do IR 2024 para computadores ou baixe o aplicativo “Meu Imposto de Renda” na loja de aplicativos do seu celular.

Preencha o documento

Abra cada uma das fichas do programa e confira o que elas pedem. Veja o passo a passo abaixo.

‌



• IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

O contribuinte insere seus dados pessoais.

‌



• DEPENDENTES

Só deve ser preenchida se o contribuinte pretende declarar algum dependente. Ao incluir um dependente na declaração, todos os rendimentos recebidos por ele também devem ser incluídos. Muitas vezes, filhos, mesmo menores, fazem trabalhos temporários e recebem remuneração.

Toda remuneração recebida pelo dependente deve ser declarada, inclusive benefícios. Também é bastante comum se esquecer de declarar os rendimentos de aposentadoria e pensão dos pais ou avós.

• ALIMENTANDOS

Deve ser preenchida por quem paga pensão alimentícia judicial e quer declarar esses gastos. É obrigatório informar o CPF de quem recebe, tanto para quem mora no Brasil quanto no exterior.

• RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA

O contribuinte declara o salário que recebe, por exemplo. Deve preencher exatamente de acordo com o informe de rendimentos que recebeu da fonte pagadora, para evitar cair na malha fina.

• RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA/EXTERIOR

Deve ser preenchida por quem recebeu rendimentos dessa origem, tais como rendimentos de aluguéis e trabalho autônomo prestado diretamente à pessoa física.

Esses rendimentos devem ser informados mês a mês. Diferentemente dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica, cujo imposto é recolhido na fonte, nesse caso o imposto relativo aos rendimentos deve ser recolhido pelo próprio contribuinte, caso ultrapasse o limite mensal de isenção, no mês seguinte ao do recebimento, por meio do programa carnê-leão.

• RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

Devem ser declarados todos os rendimentos isentos de Imposto de Renda, a exemplo de: saque do FGTS, recebimento de seguro-desemprego e de restituição de Imposto de Renda, rendimento de caderneta de poupança, doações, recebimento de pensão alimentícia.

•RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA/DEFINITIVA

Devem ser declarados os rendimentos que já foram tributados na fonte e não estão sujeitos à compensação. Por exemplo: rendimentos de aplicações financeiras, juros sobre capital próprio e participação nos lucros e resultados.

• PAGAMENTOS EFETUADOS

Relacione todos os pagamentos efetuados com pensão alimentícia, aluguéis, educação, despesas médicas, previdência privada, entre outros.

• DOAÇÕES

Informe as doações realizadas e as doações aos fundos de assistência ao idoso e à infância, entre outros.

• DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Só devem ser declaradas as dívidas acima de R$ 5.000. Financiamentos não devem ser declarados aqui, mas na ficha Bens e Direitos.

• BENS E DIREITOS

Nessa ficha, o contribuinte deve informar todos os seus bens, como conta-corrente, casa, carro e aplicações financeiras. Se o contribuinte tem filhos ou algum dependente previsto em lei, separe também o CPF, pois ele será incluído como seu dependente financeiro, o que já garante um desconto na declaração completa.

Envio da declaração

O contribuinte pode escolher dois modelos para enviar a declaração: por deduções legais (modelo completo) ou o simplificado, que já considera uma dedução de 20% do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, limitado a R$ 16.754,34.

O programa vai informar se é melhor entregar pelo modelo completo ou simplificado. A melhor opção é aquela em que o contribuinte tem mais imposto a restituir ou menos imposto a pagar. Caso tenha imposto a restituir, informe o Pix com chave CPF para ter prioridade no recebimento.

Acompanhe a Situação da Declaração

Após o envio, é importante acompanhar a situação da sua declaração. Para isso, acesse o site da Receita Federal e consulte a sua declaração para verificar se foi recebida e processada corretamente. Caso haja alguma pendência ou erro, a Receita Federal poderá solicitar ajustes.