Imposto de Renda: Mais de 8 milhões e 400 mil declarações foram entregues

Em duas semanas, mais de 8 milhões e 400 mil pessoas entregaram as declarações do imposto de renda. Desse total, a Receita Federal informou que mais de 43% das declarações foram entregues no modelo pré-preenchido. O balanço ainda aponta que mais de 82% das declarações têm direito à restituição do imposto. A expectativa da Receita Federal é receber 43 milhões de documentos. O prazo de entrega vai até 31 de maio.