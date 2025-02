Convocados para cursos de formação do CNU devem confirmar presença até esta quarta Novos 170 candidatos foram chamados para a etapa, que é classificatória e eliminatória Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 12/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/02/2025 - 02h00 ) twitter

CNU ainda terá terceira lista de classificação Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

Os 170 convocados na segunda lista do CNU (Concurso Público Nacional Unificado) para os cursos de formação têm até esta quarta-feira (11) para confirmar interesse. Na primeira convocação, 2.135 pessoas confirmaram participação; 109 declararam não querer participar; 44 visualizaram a convocação, mas não se manifestaram; e 17 convocados não visualizaram nem se manifestaram. Essa etapa é obrigatória, classificatória e eliminatória para nove cargos do chamado “Enem dos Concursos”.

Segundo o governo, apenas aqueles que responderem “Sim” terão a convocação garantida. Caso o candidato já tenha feito a confirmação entre os dias 4 e 5 e seja chamado para um cargo de maior preferência, não será necessário realizar uma nova confirmação.

Se um candidato for chamado, por exemplo, para o curso de formação de sua terceira opção e confirmar sua participação, ele ainda continuará concorrendo às vagas de suas primeira e segunda opções. Caso alguma vaga seja liberada nas outras opções, ele poderá ser convocado em uma lista que será divulgada no dia 18.

Cursos de formação

Os cursos serão realizados em Brasília (DF) e no Rio de Janeiro (RJ), com exceção do curso para Auditor-Fiscal do Trabalho, que será oferecido em formato híbrido. A carga horária varia entre 140 e 580 horas, conforme o cargo, e as aulas serão conduzidas pela Enap (Escola Nacional de Administração Pública), pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos) e por agências reguladoras (ANEEL, ANTAQ e ANS).

Durante o período de formação, os convocados terão direito a 50% da remuneração inicial prevista para o cargo, salvo servidores públicos federais que optarem por manter seus vencimentos.

A participação no curso de formação é decisiva para a continuidade no concurso. Os candidatos devem acompanhar frequentemente as atualizações no site oficial e estar atentos aos prazos estipulados pelo edital.

Cargos

Ao todo, nove cargos do CNU incluem a etapa de cursos de formação. São eles:

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG): 580 horas

580 horas Analista de Comércio Exterior (ACE): 380 horas

380 horas Analista em Tecnologia da Informação (ATI): 440 horas

440 horas Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS): 440 horas

440 horas Analista de Infraestrutura (AIE): 440 horas

440 horas Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT): 208 horas

208 horas Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia (ANEEL): 140 horas

140 horas Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários (ANTAQ): 140 horas

140 horas Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS): 140 horas

Passo a passo para confirmação

1. Verifique a convocação

Acesse a Área do Candidato no site oficial do CNU;

Confira se seu nome está na lista de convocados publicada em 11 de fevereiro;

Identifique para qual cargo você foi convocado.

2. Confirme sua participação no curso de formação

Clique na opção de confirmação de participação no próprio sistema;

Responda “SIM” até as 23h59 do dia 12 de fevereiro para garantir sua vaga.