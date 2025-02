Segunda lista de classificação do ‘Enem dos Concursos’ é divulgada nesta terça-feira Governo afirma que, apenas para os cursos de formação, serão chamados 170 candidatos; 3ª lista será divulgada no dia 18/2 Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 11/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/02/2025 - 02h00 ) twitter

Resultado definitivo será divulgado em 28/2 Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) divulga nesta terça-feira (11) uma lista atualizada de classificação do CNU (Concurso Público Nacional Unificado) para cada cargo dos blocos 1 a 7, de nível superior. As atualizações são necessárias, pois cada participante tem uma ordem de preferência de cargos, ou seja, a classificação e a aprovação seguem essa hierarquia, priorizando sempre a opção de maior interesse do candidato. O governo também divulgará os nomes de 170 candidatos convocados para os cursos de formação. O prazo para confirmação de presença é até esta quarta-feira (12).

Segundo o edital do concurso, se um candidato for aprovado para o cargo de maior preferência, ele será automaticamente excluído da disputa pelos demais.

No entanto, se for aprovado para uma opção menos prioritária, como a terceira escolha, por exemplo, ele permanecerá na lista de espera para cargos de maior interesse, ou seja, a segunda e primeira opção até a posse. Caso novas vagas surjam, o candidato poderá ser convocado para assumir uma dessas posições.

Além da lista desta terça-feira, outra deve ser divulgada no dia 18 de fevereiro, seguindo o mesmo princípio. A divulgação dos resultados definitivos está prevista para 28 de fevereiro. Em todas as chamadas, novos candidatos poderão ser convocados para a realização dos cursos de formação, uma etapa obrigatória e eliminatória.

‌



Veja o cronograma

11 e 12 de fevereiro

Divulgação da 2ª lista de classificação para todos os cargos de nível superior;

Divulgação da 2ª convocação para os cursos de formação, considerando as vagas abertas após as confirmações e desistências dos candidatos convocados anteriormente;

Prazo de dois dias, 11 e 12 de fevereiro, para confirmação de participação nos cursos.

18 e 19 de fevereiro

Divulgação da 3ª lista de classificação para todos os cargos de nível superior;

Divulgação da 3ª convocação para os cursos de formação, considerando as vagas abertas após as confirmações e desistências dos candidatos convocados anteriormente;

Prazo de dois dias, 18 e 19 de fevereiro, para confirmação de participação na nova convocação.

Cursos de formação

Ao todo, nove cargos contam com a etapa dos cursos, que é uma fase obrigatória, eliminatória e classificatória. A ausência de confirmação no sistema implica a eliminação automática do candidato tanto para o cargo convocado quanto para aqueles indicados como de menor preferência no momento da inscrição. No entanto, o candidato segue concorrendo para os cargos apontados como de maior preferência.

Vagas e carga horária

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental: 580h;

Analista de Comércio Exterior: 380h;

Analista em Tecnologia da Informação: 440h;

Analista Técnico de Políticas Sociais: 440h;

Analista de Infraestrutura: 440h;

Auditor-Fiscal do Trabalho: 208h;

Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia (Aneel): 140h;

Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários (Antaq): 140h;

Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS): 140h.

Cursos de formação

Os cursos serão realizados em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), com exceção do curso para Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT), que será oferecido em formato híbrido. A carga horária varia entre 140 e 580 horas, conforme o cargo, e as aulas serão conduzidas pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (Cebraspe) e agências reguladoras (Aneel, Antaq e ANS).

‌



Durante o período de formação, os convocados terão direito a 50% da remuneração inicial prevista para o cargo, salvo os servidores públicos federais que optarem por manter seus vencimentos.

A participação no curso de formação é decisiva para a continuidade no concurso. Os candidatos devem acompanhar as atualizações no site oficial e estarem atentos aos prazos estipulados pelo edital.

‌



Matrícula

Para participar dos cursos de formação promovidos pela Enap, os convocados devem realizar a matrícula por meio de um formulário eletrônico online no site da escola, no endereço www.enap.gov.br. O prazo para a matrícula começa em 10 de março, às 8h, e se encerra em 18 de março de 2025, às 23h59.

Para os cursos oferecidos pela Enap, os convocados deverão apresentar na matrícula:

Cópia digital de documento de identidade ou carteira nacional de habilitação, que conste o número do CPF e foto legíveis;

Comprovante de pedido de licença para curso de formação, a contar da data de início do curso, no caso de servidor da Administração Pública Federal;

Cópia de pedido de exoneração do cargo/função (com a data da exoneração a contar da data de início do curso de formação) e da prova de recebimento pela unidade de recursos humanos do órgão de origem do candidato, se for ocupante de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

Conta-corrente de titularidade própria, para fins de recebimento do auxílio financeiro durante o curso de formação. Não serão aceitas conta poupança ou conta conjunta.

Já para os cursos realizados pelo Cebraspe, os editais com informações sobre as matrículas, documentação exigida, bem como os procedimentos para envio (via upload) da documentação serão divulgados no site do Cebraspe, com data provável de 12 de março. Os editais com as informações gerais dos cursos já podem ser consultados:

Aprovação

Para serem aprovados na terceira etapa do CNU, os/as candidatos deverão frequentar o curso integralmente e ser aprovados/as nas provas do Curso de Formação, atendendo às seguintes condições:

Obter a média final de no mínimo 70% do número máximo de pontos nos cursos promovidos pela Enap e 60% do número máximo de pontos nos cursos promovidos pelo Cebraspe;

Obter no mínimo 60% do número máximo de pontos de cada prova;

Frequentar todas as aulas pontualmente, com exceção do limite de 25% de faltas justificadas.