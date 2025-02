CNU: dois aprovados que não visualizaram convocação receberiam salário de R$ 20 mil Ao todo, 170 candidatos foram eliminados da fase de curso de formação, sendo que 17 nem chegaram a visualizar a convocação Economia|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 06/02/2025 - 20h35 (Atualizado em 06/02/2025 - 20h51 ) twitter

2.135 confirmaram participação em cursos Rovena Rosa/Agência Brasil - Arquivo

O prazo final para confirmação de participação nos cursos de formação do CNU ( Concurso Público Nacional Unificado ) — etapa obrigatória, eliminatória e classificatória para nove cargos — se encerrou nesta quinta-feira (6), e 170 pessoas foram eliminadas . Desse total, 17 candidatos nem chegaram a visualizar a convocação, e dois deles tinham passado para a próxima fase em cargos de salário inicial de R$ 20.924,80.

O cargo era o de ACE (Analista de Comércio Exterior), do MDIC (Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços). Para o cargo foram disponibilizadas 50 vagas.

Duas pessoas que também não visualizaram a convocação concorreram a cargos de R$ 16.413,35: um para especialista de regulação de serviços de transporte aquaviários da Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) — 30 vagas no total — e outra para especialista em regulação de saúde suplementar, da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) — 35 vagas no total.

Outros dois candidatos na mesma situação disputaram os cargos de AIE (analista de infraestrutura) do MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), com salário inicial de R$ 12.982,20 e 142 vagas. Oito dos 300 aprovados para o cargo de ATI (analista em tecnologia da informação), com salário inicial de R$ 11.150,80, não visualizaram a convocação.

Por fim, três pessoas aprovadas para a próxima fase do cargo de ATPS (analista técnico de políticas sociais) do MGI, de salário inicial de R$ 8.336,82, foram eliminados por não responder à convocação.

2ª chamada

A segunda chamada do CNU (Concurso Público Nacional Unificado) vai convocar 170 candidatos da lista de espera para a participação nos cursos de formação. Dos 2.305 participantes aprovados em primeira chamada, 2.135 confirmaram a participação nos cursos. O restante foi eliminado. A segunda chamada ocorre na próxima terça-feira (11).

Segundo o MGI (Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), do total de 2.305 pessoas chamadas:

2.135 confirmaram a participação;

109 declararam não querer participar;

44 visualizaram a convocação, mas não se manifestaram; e

17 nem visualizaram e nem se manifestaram.

“No total, 170 pessoas foram eliminadas tanto para o cargo convocado quanto para aqueles indicados como de menor preferência no momento da inscrição. No entanto, elas seguem concorrendo para os cargos apontados como de maior preferência”, afirma a pasta.

