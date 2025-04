Desemprego entre jovens de 14 a 24 anos cai pela metade entre 2019 e 2024, mostra pesquisa Em 2019, o índice era de 4,8 milhões, mas caiu para 2,4 milhões de jovens sem emprego no quarto trimestre do ano passado Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 29/04/2025 - 10h04 (Atualizado em 29/04/2025 - 10h04 ) twitter

Adolescentes e jovens de 14 a 24 anos eram 33,6 milhões de pessoas em 2024 Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

Uma pesquisa do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) mostrou que 2,4 milhões de jovens entre 14 e 24 anos estavam desempregados no quarto trimestre de 2024. Esse número representa uma redução em comparação ao mesmo período de 2019, início da série histórica, quando o país registrava 4,8 milhões de pessoas dessa faixa etária sem emprego.

Além disso, o estudo mostra que as maiores reduções ocorreram nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste (veja mais detalhes abaixo). Os dados foram divulgados no evento “Empregabilidade Jovem Brasil”, realizado pelo CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola).

Em 2024, havia 14,5 milhões de jovens dessa faixa etária ocupados, ou seja, desempenhando uma atividade profissional, seja remunerada ou não, formal ou informal. A pesquisa destaca a diminuição do número de pessoas que trabalhavam na informalidade, de 48% em 2019 para 44% em 2024. No entanto, os estados do Norte e do Nordeste apresentam índices superiores à média nacional, com 60% dos jovens nessas regiões na informalidade.

