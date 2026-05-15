Desenrola Brasil: veja como negociar sua dívida e organizar a vida financeira com o Banco do Brasil Desenrola Brasil: veja como negociar sua dívida e organizar a vida financeira com o Banco do Brasil

Banco do Brasil Divulgação/Banco do Brasil

O Novo Desenrola Brasil oferece uma oportunidade para aqueles que desejam organizar a vida financeira e negociar suas dívidas, com descontos de 30% a 90% do valor total. Além disso, o programa do Governo Federal junto ao Banco do Brasil permite negociar dívidas bancárias em atraso de 90 dias a 2 anos.

Por meio do programa, é possível ter acesso a descontos e condições que tornam a negociação mais acessível e compatível com a realidade financeira de cada um. O foco é apoiar o brasileiro a retomar sua autonomia financeira.

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A proposta busca equilibrar dois pontos: reduzir o valor total da dívida e tornar o pagamento possível dentro do orçamento de cada pessoa. Para isso, o programa conta com valor final da nova operação de até R$ 15 mil por cliente, já com os descontos aplicados, viabilizando as melhores condições de renegociação.

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Outro benefício garantido pelo programa é a possibilidade de regularização do nome após o pagamento da primeira parcela, respeitando os prazos dos órgãos de crédito. Também é possível utilizar parte do FGTS para ajudar na quitação das dívidas (até 20% do saldo ou R$ 1.000, o que for maior).

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Requisitos para participar do Desenrola Brasil

O programa do Governo Federal, junto ao Banco do Brasil, oferece uma nova oportunidade para pessoas físicas reorganizarem sua vida financeira, mas é preciso atender a alguns critérios:

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Renda mensal de até R$ 8.105 (equivalente a cinco salários mínimos).

Dívidas bancárias em atraso entre 91 e 720 dias.

Contratos firmados até 31 de janeiro de 2026.

Débitos como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal (sem consignação), inclusive aqueles decorrentes de consolidação de dívida.

Não ter pendências do programa anterior.

Concordar com o compromisso de não utilizar plataformas de apostas on-line por um ano.

O Desenrola Brasil é uma oportunidade para os brasileiros quitarem suas dívidas e oferece vantagens como descontos que podem chegar a até 90% do valor da dívida e possibilidade de parcelamento.

Para mais informações, entre em contato com o BB.