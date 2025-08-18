Economia brasileira cai 0,1% em junho, mas tem alta de 3,9% em 12 meses, indica ‘prévia do PIB’ Indicador do Banco Central é responsável por antecipar resultado do PIB brasileiro; dado oficial é divulgado pelo IBGE Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 18/08/2025 - 10h51 (Atualizado em 18/08/2025 - 11h08 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A economia brasileira teve uma queda de 0,1% em junho em comparação a maio.

Os dados são do IBC-Br, que antecipa o resultado do PIB nacional.

Em 12 meses, a economia cresceu 3,9%, com uma alta de 3,2% no ano.

A indústria acumulou uma alta de 3,8% nos últimos 12 meses. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

No ano, prévia do PIB cresceu 3,2% Hélvio Romero/Estadão Conteúdo/11.12.2014

A economia brasileira recuou 0,1% em junho na comparação com maio, mostram dados do IBC-Br (Índice de Atividade Econômica) divulgados nesta segunda-feira (18) pelo Banco Central. O indicador é conhecido por antecipar o resultado do PIB (Produto Interno Bruto) — a soma de todos os bens e produtos finais produzidos no país.

Os dados do IBC-Br são coletados de uma base similar à do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), órgão responsável pelo indicador oficial sobre o crescimento econômico.

Na comparação com junho de 2024, o IBC-Br teve alta de 1,4%, enquanto no acumulado em 12 meses a expansão foi de 3,9%. No ano, a alta foi de 3,2%.

O BC começou a divulgar neste ano as variações do IBC-Br por setor da economia. Em junho, os segmentos que se destacaram foram os de seriços e impostos, com um leve aumento de 0,1% na atividade econômica.

Veja abaixo o desempenho por setor:

Agropecuária: -2,3%

-2,3% Indústria: -0,1%

-0,1% Serviços: +0,1%

+0,1% Impostos: +0,1%

IBC-Br e taxa de juros

O IBC-Br é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica do país e ajuda o BC a tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic, definida atualmente em 15% ao ano.

O índice incorpora informações sobre o nível de atividade de setores da economia — indústria, comércio e serviços e agropecuária —, além do volume de impostos.

A Selic é o principal instrumento do BC para alcançar a meta de inflação. Quando o Copom (Comitê de Política Monetária) do BC aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança.

Desse modo, taxas mais altas ajudam a redução da inflação, mas também podem dificultar a expansão da economia.

