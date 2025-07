Em meio à febre do ‘morango do amor’, preço da fruta sobe quase 50% em 2025 Dados da prévia da inflação mostram que, de janeiro a julho, morango encareceu 46,02%, a sexta maior alta entre os alimentos Economia|Do R7, em Brasília 25/07/2025 - 13h13 (Atualizado em 25/07/2025 - 13h35 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Preço do morango subiu 46,02% de janeiro a julho de 2025.

Variação está entre as maiores entre os alimentos, atrás de frutas e café.

Morango do amor se tornou popular em bolos e sobremesas no TikTok e Instagram. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Morango foi a sexta maior alta entre os alimentos no acumulado do ano Reprodução/Instagram @_ateliedapatricia

O morango, que virou o ingrediente queridinho nas redes sociais com a onda do chamado “morango do amor”, tem pesado no bolso do consumidor. O preço da fruta acumula alta de 46,02% de janeiro a julho de 2025, segundo o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15), divulgado nesta sexta-feira (25) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A variação é a sexta maior entre os alimentos pesquisados no período, atrás apenas da manga (73,07%), tomate (65,23%), pepino (61,62%), abobrinha (48,98%) e café moído (48,72%).

O aumento ocorre em meio à explosão de receitas virais envolvendo o “morango do amor”, nome dado em referência à maçã do amor, característica das festas juninas.

A febre começou a ganhar força neste ano, impulsionada por influenciadoras nas redes sociais, o que contribuiu para uma alta na procura e, consequentemente, no preço.

O doce é feito com uma camada fina e crocante de açúcar caramelizado, que envolve um recheio cremoso de brigadeiro de leite ninho e, no centro, um morango fresco.

Além das receitas caseiras, o morango do amor passou a ser comercializado por confeitarias, cafeterias e até padarias, que adaptaram o doce para o cardápio.

