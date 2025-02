Empresa abre programa de estágio em tecnologia para o mercado financeiro Podem se candidatar estudantes com graduação prevista para 2027 em diante. A idade mínima é 18 anos Economia|Do R7 27/02/2025 - 17h58 (Atualizado em 27/02/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O processo seletivo conta com cinco etapas Marcelo Camargo/Agência Brasil

A RTM, hub de tecnologia para o mercado financeiro, está com inscrições abertas para o seu programa de estágio. São 10 vagas para os cursos de administração de empresas, economia, análise e desenvolvimento de sistemas, redes, segurança da informação, matemática, física, estatística ou áreas correlatas.

O processo seletivo conta com cinco etapas: pré-seleção, teste, entrevista com RH, dinâmica em grupo e fit cultural. A duração do estágio é de até dois anos.

Podem se candidatar estudantes com graduação prevista para 2027 em diante. A idade mínima é 18 anos. É necessário ter disponibilidade para atuar 6 horas por dia e começar em abril/25. As vagas são para residentes da capital paulista.

A RTM oferece aos estagiários benefícios como plano de saúde, plano odontológico, wellhub, vale transporte, vale alimentação/refeição, plataforma de descontos, escala híbrida, acesso à plataforma educativa, seguro de vida, recesso remunerado, day off no aniversário e no dress code.

‌



Os interessados podem escolher mais de uma área de interesse, desde que esteja dentro do perfil da vaga. É necessário que o curso tenha relação com a área de atuação. A RTM envia o plano de atividades para a faculdade, que pode se recusar a assinar caso não tenha relação com o curso.

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de março no site: rtm.net.br