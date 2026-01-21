Entenda o processo de liquidação do Banco Master feito pelo BC
Medida alcança empresas, investimentos e executivos do grupo, e pretende garantir a preservação de ativos durante o encerramento das atividades
O Banco Central liquidou extrajudicialmente a Will Financeira, empresa do grupo Master, de Daniel Vorcaro. E determinou a indisponibilidade de bens de controladores e ex-administradores. A decisão desta quarta-feira (21) amplia o alcance do processo iniciado pela autoridade monetária contra o grupo. O BC apontou o comprometimento da situação financeira e insolvência do Master.
A medida alcança empresas, investimentos e executivos do grupo. E pretende garantir a preservação de ativos durante o processo de encerramento das atividades. A liquidação da Will Financeira ocorre no contexto das ações adotadas pelo Banco Central para retirar de operação instituições consideradas irrecuperáveis.
Em entrevista ao Conexão Record News, Marcelo Godke, advogado especialista em direito bancário, explica que o Banco Central monitora instituições financeiras em caso de problemas regulatórios ou problemas financeiros, e, se a situação não é resolvida após notificações, o BC toma a decisão do que fazer.
Segundo Godke, existem dois grandes diplomas legais que o BC pode seguir em caminhos diferentes. Um deles trata da intervenção e liquidação de instituições financeiras, enquanto o outro consiste no decreto do Regime Especial de Administração Temporária, que também é apelidado de “intervenção branca pelo mercado”, porque é feita como se fosse uma intervenção, mas, diferentemente da intervenção tradicional, as atividades do banco não são paralisadas.
“Para o Banco Master, o que se determinou fazer foi pelo caminho da intervenção e liquidação instantânea. E tentaram salvar o chamado Banco Master Múltiplo, que é um banco que controla a Will Financeira, para ver se daria, por exemplo, uma possibilidade de salvar a Will Financeira ou até vender para terceiros, porque isso tem valor de mercado”, afirma.
Mas, segundo o advogado, “passado o tempo, com a intervenção e a liquidação do Banco Master, eles chegaram a conclusão que a Will Financeira também não pode ser salva. [...] Então eles tiraram o Banco Master Múltiplo do regime de administração especial temporária, e mudaram agora para liquidação plena”.
