Entenda o processo de liquidação do Banco Master feito pelo BC Medida alcança empresas, investimentos e executivos do grupo, e pretende garantir a preservação de ativos durante o encerramento das atividades

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Banco Central liquidou extrajudicialmente a Will Financeira, parte do grupo Master.

Indisponibilidade de bens de controladores e ex-administradores foi determinada.

A liquidação visa preservar ativos durante o encerramento das atividades devido à insolvência do grupo.

Banco Master Múltiplo foi retirado do regime de administração especial e passou para liquidação plena. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O Banco Central liquidou extrajudicialmente a Will Financeira, empresa do grupo Master, de Daniel Vorcaro. E determinou a indisponibilidade de bens de controladores e ex-administradores. A decisão desta quarta-feira (21) amplia o alcance do processo iniciado pela autoridade monetária contra o grupo. O BC apontou o comprometimento da situação financeira e insolvência do Master.

A medida alcança empresas, investimentos e executivos do grupo. E pretende garantir a preservação de ativos durante o processo de encerramento das atividades. A liquidação da Will Financeira ocorre no contexto das ações adotadas pelo Banco Central para retirar de operação instituições consideradas irrecuperáveis.

Banco Central também determinou a indisponibilidade de bens de controladores e ex-administradores do grupo Master Reprodução/Record News

Em entrevista ao Conexão Record News, Marcelo Godke, advogado especialista em direito bancário, explica que o Banco Central monitora instituições financeiras em caso de problemas regulatórios ou problemas financeiros, e, se a situação não é resolvida após notificações, o BC toma a decisão do que fazer.

Segundo Godke, existem dois grandes diplomas legais que o BC pode seguir em caminhos diferentes. Um deles trata da intervenção e liquidação de instituições financeiras, enquanto o outro consiste no decreto do Regime Especial de Administração Temporária, que também é apelidado de “intervenção branca pelo mercado”, porque é feita como se fosse uma intervenção, mas, diferentemente da intervenção tradicional, as atividades do banco não são paralisadas.

“Para o Banco Master, o que se determinou fazer foi pelo caminho da intervenção e liquidação instantânea. E tentaram salvar o chamado Banco Master Múltiplo, que é um banco que controla a Will Financeira, para ver se daria, por exemplo, uma possibilidade de salvar a Will Financeira ou até vender para terceiros, porque isso tem valor de mercado”, afirma.

Mas, segundo o advogado, “passado o tempo, com a intervenção e a liquidação do Banco Master, eles chegaram a conclusão que a Will Financeira também não pode ser salva. [...] Então eles tiraram o Banco Master Múltiplo do regime de administração especial temporária, e mudaram agora para liquidação plena”.

