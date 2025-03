Entrega da declaração do Imposto de Renda começa nesta segunda; veja como fazer Expectativa é de que o órgão receba 46,2 milhões de declarações até 30 de maio, prazo final para entrega do documento Economia|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 17/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/03/2025 - 02h00 ) twitter

Declarações podem ser entregues até 30 de maio Marcello Casal JrAgência Brasil

Começa nesta segunda-feira (17) o prazo para entrega das declarações do Imposto de Renda 2025 . Para este ano, ficou definido que todo trabalhador que recebeu mais de R$ 33.888 em 2024 é obrigado a prestar contas com a Receita Federal — antes, esse valor era de R$ 30.639,90.

A expectativa é de que o órgão receba 46,2 milhões de declarações até 30 de maio, prazo final para entrega do documento — entenda os detalhes no quadro abaixo.

No último dia 13, o programa da declaração do imposto foi disponibilizado para ser baixado no site da Receita Federal, mas sem a pré-preenchida, que facilita na hora da prestação de contas. Aqueles que entregarem o documento com antecedência poderão ter prioridade ao receber a restituição, caso tenham direito. O pagamento da restituição começa em 30 de maio (veja o calendário completo abaixo).

Segundo a Receita Federal, a não declaração de Imposto de Renda pode acarretar em multas, que podem ser equivalentes a 1% até o teto de 20% sobre o valor do Imposto de Renda devido. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74.

“O valor da multa começa a contar no primeiro dia seguinte ao da data limite de entrega e termina sua contagem na data do envio da declaração ou, se não for entregue, na data do lançamento de ofício pela Receita Federal”, informou a Receita.

Veja o passo a passo para baixar o programa

Acesse o site receita.gov.br

Clique no quadro “Imposto de Renda”

Na coluna “Serviços” , selecione “Baixar o programa do Imposto de Renda”

, selecione Em seguida, clique em “Baixar programa” no Programa IRPF 2025, ano-calendário 2024, se o seu computador for Windows. Caso contrário, escolha a versão correspondente ao seu sistema operacional.

no Programa IRPF 2025, ano-calendário 2024, se o seu computador for Windows. Caso contrário, escolha a versão correspondente ao seu sistema operacional. No ícone IRPF 2025 , clique sobre ele para mais informações sobre a versão do programa.

, clique sobre ele para mais informações sobre a versão do programa. O programa começará a ser baixado.

Escolha onde salvar o arquivo e clique em “Avançar” para criar um ícone na área de trabalho.

para criar um ícone na área de trabalho. Após a instalação ser concluída, clique em “Terminar”.

Declaração pré-preenchida

As declarações pré-preenchidas serão disponibilizadas a partir de 1º de abril. Desta forma, os contribuintes que desejam enviar o documento com as informações já abastecidas pela Receita deverão aguardar até esta data. Para usar a ferramenta, é necessário conta Gov.br nível prata ou ouro.

O sistema vai apresentar dados sobre o contribuinte, como informação de criptoativos, conta bancária/poupança ainda não declarada, contribuições de previdência privada e imóveis adquiridos.

Prioridades para receber restituição

Idosos acima de 80 anos

Idosos entre 60 e 79 anos

Contribuintes com deficiência física, mental ou moléstia grave

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

Quem optar pela declaração pré-preenchida e restituição via Pix

Quem optar apenas pela declaração pré-preenchida ou restituição via Pix

Documentos que devem ser separados

Informes de Rendimentos

Bancos e instituições financeiras (incluindo corretoras de valores)

Salários, pró-labore e distribuição de lucros

Pensão, aposentadoria e aluguéis recebidos

Programas fiscais (Nota Fiscal Paulista, Nota Fiscal Paulistana etc.)

Juros sobre capital próprio

Previdência privada

Comprovantes de Recebimentos

Doações e heranças

Livro Caixa e DARFs de Carnê-Leão

Resgate de FGTS

Seguro de vida e indenizações

Acordos com redução de dívidas

Informes de Pagamentos

Assistência médica e odontológica

Seguro saúde (médico e odontológico)

Reembolsos de seguro saúde e odontológico

Mensalidades escolares

Previdência privada

Comprovantes de Pagamentos e Deduções

Previdência social

Doações efetuadas

Pagamentos a prestadores de serviços

Gastos com profissionais de saúde

Despesas de internação e cirurgias

Comprovantes de Bens e Direitos

Notas fiscais e recibos de compra/venda/permutas

Documentos de construção, reforma e ampliação de bens

Contratos de empréstimos a terceiros

Demonstrativos de ações, criptoativos, ETFs e moedas estrangeiras em 31/12/2024

Dívidas e Ônus

Documentos de aquisição de dívidas e ônus com saldos em 31/12/2023 e 31/12/2024

Apuração de Ganho de Capital com Renda Variável

Operações comuns e day trade (mercado à vista, opções, derivativos etc.)

Memória de cálculo do Imposto de Renda Variável

Operações com Fundos Imobiliários

