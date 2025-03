Barroso destaca avanço e dívidas históricas do Brasil nos 40 anos de redemocratização Brasil celebra quatro décadas de democracia ininterrupta, o período democrático mais longo desde a Proclamação da República Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 15/03/2025 - 18h05 (Atualizado em 15/03/2025 - 18h16 ) twitter

Ministro fez os comentários em alusão aos 40 anos da redemocratização Gustavo Moreno/STF

Em alusão ao aniversário de 40 anos da redemocratização do Brasil, o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) e do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), ministro Luís Roberto Barroso , disse ter “fé” e crê que com integridade, civilidade, idealismo, competência e progresso social, o país pode ser destaque no mundo.

O Brasil celebra neste sábado (15) quatro décadas de democracia ininterrupta, o período democrático mais longo desde a Proclamação da República, em 1889. O fim da ditadura militar e a transição para um governo civil marcaram um novo capítulo na história do país, consolidado com a promulgação da Constituição de 1988.

Segundo o ministro, ainda existem dívidas históricas que precisam ser pagas em relação à pobreza e à desigualdade. “O autoritarismo flui pelas promessas não cumpridas da democracia, de prosperidade e de oportunidade para todos. Precisamos honrá-las”, disse.

Ao relembrar o período da ditadura, o ministro disse, ainda, que, no sentido da democracia, os dias de hoje são “melhores”. “A minha geração traz as cicatrizes da ditadura e viveu as promessas da democracia. Nem todas se realizaram, mas somos hoje muito melhores do que éramos ontem”, comentou.

Confira a íntegra:

“A minha geração traz as cicatrizes da ditadura e viveu as promessas da democracia. Nem todas se realizaram, mas somos hoje muito melhores do que éramos ontem.

Ainda temos dívidas históricas a saudar com relação à pobreza e à desigualdade. O autoritarismo flui pelas promessas não cumpridas da democracia, de prosperidade e de oportunidade para todos. Precisamos honrá-las.

Nesse momento em que há escuridão no horizonte global, nós podemos ser as luzes do caminho. Tenho muita fé no Brasil e creio que com integridade, civilidade, idealismo, competência e progresso social, temos tudo para sermos a sensação do mundo. Democracia sempre.”