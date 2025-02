Força Aérea Brasileira abre concurso com 345 vagas e salários de até R$ 8.000 Seleção tem oportunidades para médicos, farmaceútico, engenheiro, dentista, capelão e quadro de apoio Economia|Do R7, em Brasília 21/02/2025 - 13h23 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h23 ) twitter

Provas serão aplicadas em 16 de junho Fernando Frazão/Agência Brasil - 05/02/2023

A FAB (Força Aérea Brasileira) lançou o seu concurso com 345 vagas para nível superior, com salários que variam entre R$ 7.490 e R$ 8.245. A seleção oferece oportunidades para cargos de médicos, farmacêuticos, engenheiros, dentistas, capelães e quadro de apoio.

As inscrições podem ser feitas até 17 de março no site da Aeronáutica. A taxa de inscrição é de R$ 150, mas é possível solicitar isenção do valor se o candidato for inscrito no CadÚnico ou doador de medula óssea. O processo pode ser feito até 23 de fevereiro.

Veja o edital completo aqui.

A seleção será composta por provas escritas, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, reste de condicionamento físico, e validação de documentos. A aplicação das provas está prevista para o dia 16 de junho

Os candidatos aprovados em todas as etapas, precisam realizar um curso ou estágio no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, com início em 20 de abril de 2026.

Requisitos

De acordo com o edital, para cada cargo é preciso ter uma idade máxima até 31 de dezembro de 2026. Para médicos, dentistas e farmacêuticos são exigidos idade máxima de 35 anos.

Já para participar do exame de admissão ao estágio de adaptação de oficiais de apoio, os candidatos devem ter, no máximo, 32 anos. Para capelães, os candidatos devem ter entre 30 e 40 anos.