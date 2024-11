FAB faz lançamento de foguete, que fica quase três minutos no espaço; veja vídeo Ação foi feita em Rondônia e faz parte de uma operação para ampliar a autonomia do Brasil em eventos da área Brasília|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 29/11/2024 - 17h31 (Atualizado em 29/11/2024 - 17h32 ) twitter

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

FAB lança foguete ao espaço em missão Reprodução/FAB

Um foguete de sondagem suborbital da Força Aérea Brasileira foi lançado ao espaço nesta sexta-feira (29), no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, em Parnamirim (RN). Segundo a Força Aérea, o foguete ficou cerca de 2 minutos e 50 segundos no espaço, e a missão completa durou 5 minutos e 50 segundos.

O lançamento faz parte da Operação Potiguar, que segundo o diretor-geral do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, tenente Maurício Augusto, busca conseguir maior autonomia para o Brasil em eventos desse tipo.

“Estamos quebrando paradigmas e criando novas perspectivas para o futuro. Temos um Complexo Espacial e, com o lançamento deste foguete, demonstramos que a Barreira do Inferno tem total condição de fazer tais eventos”, afirma.

Segundo a FAB, a missão teve sucesso e foi realizada para treinar a equipe de organização, além de verificar equipamentos e processos envolvidos em lançamentos como esse. O foguete decolou às 13h19 e completou a rota antecipada pelos técnicos e engenheiros envolvidos no projeto.

‌



O veículo lançado é do tipo suborbital, que costuma ser utilizado em experimentos científicos e tecnológicos que podem beneficiar diferentes áreas industriais, como a metalúrgica e a farmacêutica. Esses foguetes não são projetados para entrar em órbita espacial, mas possuem potência suficiente para ultrapassar a atmosfera.

O Instituto de Aeronáutica e Espaço da FAB é responsável pelo desenvolvimento do foguete, juntamente com empresas que atuam na indústria brasileira. O projeto foi iniciado em 1996 e está envolvido em 55 lançamentos ao espaço.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles