Moraes multa X em R$ 8 milhões por não apresentar dados de Allan dos Santos Decisão ocorre em inquérito sobre suposta atuação para difundir informações falsas Brasília|Do R7 20/02/2025 - 16h16 (Atualizado em 20/02/2025 - 16h16 )

Moraes multa X em R$ 8 milhões por não apresentar dados de Allan dos Santos

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), multou a rede social X (antigo Twitter) em R$ 8 milhões por não apresentar dados do influenciador Allan dos Santos.

“Intime-se a empresa X Brasil, por meio de seus advogados regularmente constituídos, para que efetue o imediato pagamento integral da multa imposta em razão do descumprimento das decisões judiciais, no valor de R$ 8.100.000,00 (oito milhões e cem mil reais), conforme já informado pela empresa, a ser depositado na conta da União no Banco do Brasil, disse.

No ano passado, Moraes abriu inquérito para investigação de Allan dos Santos sobre uma suposta atuação coordenada para difundir informações falsas com o intuito de interferir no curso de investigação criminal em trâmite no Supremo.

Conforme a ação, apresentada por uma jornalista, Allan dos Santos teria publicado em redes sociais mensagens em que, supostamente, a jornalista confessa um plano do ministro Alexandre de Moraes para prender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A representação “aponta que as capturas de tela divulgadas foram manipuladas e que, mesmo sendo alertado sobre a fraude, Allan dos Santos continuou a difamar a jornalista”. A Procuradoria considerou que a mensagem é falsa.

Depois, Allan voltou a criar uma conta em uma rede social, o que contraria decisão do STF, que baniu sua participação em 2021. De acordo com Santos, essa é sua 39ª conta, e na biografia ele escreve: “Não vão me calar!”.

Foragido da Justiça brasileira, Santos vive nos Estados Unidos desde 2020, onde burla sucessivamente a proibição do STF com criação de novos perfis nas redes sociais. Em dezembro de 2023, ele havia criado mais uma conta no Instagram, sendo o 38º perfil.