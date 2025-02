Saiba por que avião da FAB sobrevoou o Distrito Federal por cerca de 5 horas neste sábado Operação faz parte de projeto para dar mais segurança e fluidez aos tráfegos que pousam e decolam de Brasília Brasília|Do R7, em Brasília 15/02/2025 - 16h42 (Atualizado em 15/02/2025 - 16h42 ) twitter

Avião da FAB dá voltas sobre o Distrito Federal Flightradar24/Reprodução - 15/02/2025

Para aqueles brasilienses mais atentos e que adoram olhar para o céu da capital federal, um avião em particular chamou atenção. A aeronave ficou por cerca de 5 horas sobrevoando o Distrito Federal neste sábado (15).

Era um equipamento da FAB (Força Aérea Brasileira), quase sem identificação, a não ser a sigla Geiv. O tradicional site FlightRadar24, que reúne informações sobre voos no mundo inteiro, mostrou a rota tortuosa feita desde as 11h13 da manhã.

Na identificação, a sigla Geiv02, da FAB, a identificação FAB3602 e o tipo de aeronave: Embraer IU-50.

A FAB não demorou a explicar. Segundo o órgão “a aeronave em questão, um Legacy 500, realizou neste sábado (15/02) um voo de homologação de carta de saída sob vetoração do controlador, conhecida como AVS (Área de Vetoração em Subida)”.

Explica-se: “Esse tipo de carta tem como objetivo dar mais segurança e fluidez para os tráfegos que pousam e decolam”. Ou seja, o espaço aéreo próximo de aeródromos fica com a utilização mais flexível, “possibilitando manobras que evitem conflitos nessas áreas, como no caso de arremetidas com decolagens em curso”.

Grupo Especial de Inspeção em Voo

O avião integra o Grupo Especial de Inspeção em Voo (Geiv). O objetivo é “manter aferidos e operando seus equipamentos de auxílios a navegação aérea, aproximação e pouso, bem como procedimentos de navegação aérea de grande precisão”, segundo site do Departamento de Controle do Espaço Aéreo.

“O Geiv tem por missão aferir a eficácia desses sistemas, equipamentos e procedimentos de modo a garantir uma operação segura a todas aeronaves em circulação no espaço aéreo brasileiro durante todas as fases de voo, sobretudo em condições meteorológicas adversas”, continua a explicação.