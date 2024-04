Mesmo com queda, gastos de brasileiros no exterior batem recorde para fevereiro em 5 anos Turistas brasileiros desembolsaram US$ 1,05 bilhão, o equivalente a R$ 5,3 bilhões, fora do país no segundo mês do ano, informa o BC

Os brasileiros que viajaram para o exterior gastaram US$ 1,05 bilhão (o equivalente a R$ 5,3 bilhões) em fevereiro, valor que representa o maior nível das despesas fora do país para o mês desde 2019. Os dados constam das Estatísticas do Setor Externo, divulgadas pelo Banco Central, nesta quinta-feira (4).

Para efeito de comparação, em fevereiro do ano passado, os viajantes brasileiros gastaram US$ 868,1 milhões (R$ 4,4 bilhões) em outros países.

Em comparação com o mês imediatamente anterior, os gastos diminuíram. Em janeiro, os turistas brasileiros desembolsaram US$ 1,28 bilhão (o equivalente a R$ 6,34 bilhões).

O saldo das viagens — diferença entre os gastos no exterior de viajantes brasileiros e os de estrangeiros no Brasil — ficou negativo em US$ 379 milhões (R$ 1,9 bilhão) em fevereiro. Historicamente, o volume gasto por brasileiros no exterior é maior do que o estrangeiro em solo brasileiro.

Em 2023, os gastos dos brasileiros no exterior cresceram quase 20% em relação ao ano imediatamente anterior, totalizando US$ 14,5 bilhões (o equivalente a R$ 72,1 bilhões).

Gastos dos estrangeiros

Na contramão, os estrangeiros desembolsaram US$ 673 milhões (R$ 3,4 bilhões) em solo nacional, uma diminuição em relação a janeiro, quando esses gastos foram de US$ 801 milhões (R$ 3,9 bilhões), batendo o recorde histórico.

Para efeitos de comparação, os estrangeiros gastaram 21% a mais no Brasil do que em fevereiro do ano passado, quando as despesas no país foram de US$ 529,5 milhões (R$ 2,66 bilhões).