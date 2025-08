Haddad confirma reunião com secretário do Tesouro dos EUA e mira atenção na microeconomia Ministro afirma que impacto das tarifasdeve ser limitado no cenário macro e destaca apoio a estados afetados Economia|Do R7, em Brasília 01/08/2025 - 21h19 (Atualizado em 01/08/2025 - 21h19 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Fernando Haddad, ministro da Fazenda, confirmou reunião com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent.

O encontro visa discutir tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros, que entram em vigor na próxima quarta-feira.

Haddad destaca a preocupação com os efeitos locais das tarifas, especialmente para pequenos produtores.

A reunião pode preparar um diálogo entre os presidentes Lula e Trump, com foco em questões técnicas e comerciais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Data de conversa entre Haddad e Scott Bessent ainda não está definida Marcelo Camargo/Agência Brasil - 20.03.2025

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta sexta-feira (1º) que terá uma reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, na próxima semana.

Segundo o ministro, o objetivo do encontro é discutir com mais profundidade a decisão do governo norte-americano de aplicar tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros — medida que entra em vigor na próxima quarta-feira.

“Hoje, mais uma vez, tive contato com a equipe do Scott Bessent para agendarmos essa conversa mais longa e focada. Vamos tratar da decisão tarifária e de outros temas delicados que envolvem o comércio bilateral”, afirmou Haddad.

Embora a data exata ainda não tenha sido definida, a reunião ocorrerá antes da implementação efetiva das tarifas.

De acordo com Haddad, o Brasil seguirá negociando independentemente da entrada em vigor das medidas.

“Já disse e repito: o Brasil nunca saiu da mesa. Seguiremos com seriedade, como é tradição da diplomacia brasileira”, afirmou.

Relação Lula-Trump

A declaração recente do presidente Donald Trump, sinalizando disposição para dialogar com o presidente Lula, também foi comentada por Haddad.

Para ele, a possibilidade de conversa entre os dois líderes é positiva, mas precisa ser cuidadosamente preparada.

“É muito importante pavimentar esse caminho com um diálogo técnico prévio. A reunião com o secretário do Tesouro pode ajudar a construir um ambiente mais propício para um eventual encontro presidencial, se for conveniente para ambos os lados”, avaliou.

Microeconomia no centro das preocupações

Durante a entrevista, Haddad destacou que, no momento, a maior preocupação do governo federal está voltada para os efeitos locais da medida, especialmente sobre pequenos produtores e economias regionais.

“Neste momento, estou mais preocupado com a micro do que com a macroeconomia. Nossa avaliação é de que o impacto inflacionário ou sobre juros deve ser limitado”, disse.

Como exemplo de atuação direta, o ministro relatou a reunião com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que apresentou propostas para mitigar os efeitos das tarifas sobre o estado.

Entre as medidas sugeridas está a autorização federal para que governos estaduais possam adquirir alimentos diretamente, inclusive para programas como a merenda escolar.

“Ele apresentou um plano mais amplo, que depende de uma lei federal. Vamos processar a sugestão para que todos os estados possam ter acesso a essa possibilidade de compra emergencial”, detalhou.

Lei Magnitsky também na pauta

Outro tema que deve ser abordado no encontro com Bessent é a aplicação da chamada Lei Magnitsky, que permite sanções contra autoridades de outros países.

Haddad ressaltou que o secretário do Tesouro é a autoridade competente para tratar do assunto e que pretende esclarecer o funcionamento do sistema judiciário brasileiro.

“Há muita desinformação sobre o nosso modelo legal, e essa será uma oportunidade de explicar como operam nossas instituições”, concluiu.

