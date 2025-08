‘Lula pode falar comigo quando quiser’, afirma Donald Trump após tarifar o Brasil Presidente americano declarou que o Brasil é governado por quem fez ‘coisa errada’ e que “ama o povo brasileiro” Internacional|Rute Moraes, do R7, em Brasília 01/08/2025 - 18h09 (Atualizado em 01/08/2025 - 18h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Donald Trump está aberto ao diálogo com Lula, afirmando que "ele pode falar comigo quando quiser".

A declaração ocorreu após Trump assinar uma norma que taxa em 50% produtos brasileiros exportados para os EUA.

Trump mencionou que "as pessoas que governam o Brasil fizeram a coisa errada" e citou desvantagens comerciais e censura do STF.

A nova tarifa entra em vigor em 6 de agosto, mas 44,6% das exportações brasileiras seguem isentas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Presidente americano falou com jornalistas na saída da Casa Branca Official White House Photo by Daniel Torok - 1.08.2025

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou, nesta sexta-feira (1°), que está aberto ao diálogo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração ocorre dois dias depois de o republicano assinar uma norma executiva que taxa em 50% os produtos brasileiros exportados aos EUA.

“Ele pode falar comigo quando quiser”, disse Trump a jornalistas na saída da Casa Branca, ao ser questionado sobre uma eventual ligação de Lula.

Sobre estar aberto a negociações, Trump declarou que espera “ver o que acontece”, mas que “ama o povo brasileiro”.

Por fim, Trump alegou que “as pessoas que governam o Brasil fizeram a coisa errada”.

‌



Ao anunciar a tarifa, o mandatário norte-americano citou uma suposta desvantagem comercial com o Brasil, o processo que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enfrenta no STF (Supremo Tribunal Federal) e uma suposta censura feita pelo STF a redes sociais americanas.

Entenda

Na quarta-feira (31), o presidente norte-americano assinou uma ordem executiva oficializando a medida, com vigência a partir de 6 de agosto.

‌



O decreto estabelece uma lista com cerca de 700 exceções — itens não atingidos pela taxação — entre as quais estão suco de laranja, aviões comerciais, combustíveis, petróleo e minério de ferro.

De acordo com o governo brasileiro, aproximadamente 44,6% das exportações para os Estados Unidos permanecem isentas da nova tarifa.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp