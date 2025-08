Haddad diz que há espaço para parceria com os EUA e afirma que governo irá combater desinformação

Durante entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (1º), em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad , falou sobre o plano de contingência para enfrentar o tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos. Ele ressaltou que, ao fazerem o levantamento das consequências, o pedido do presidente Lula foi saber tudo que está à disposição do Brasil para proteger os brasileiros.



Segundo ele, o desafio do governo é administrar uma situação incomum, na qual Donald Trump tem recebido “informações equivocadas” sobre o país. “Os governos são passageiros, os Estados nacionais são permanentes. O Brasil vai continuar tendo relações com os Estados Unidos”, afirmou.



Haddad defendeu a necessidade de dissipar a desinformação e de trazer o debate para a racionalidade, pois “há muito espaço para parceria”. O ministro apontou que os americanos têm perdido espaço na economia brasileira — antes, representavam 25% das exportações, enquanto hoje o número caiu para menos da metade desse número.



“Embora tenha havido uma troca de comando lá, o nosso objetivo enquanto Estado nacional continua sendo o mesmo: mais parceria com os Estados Unidos. Nós não vamos mudar porque agora tem um presidente menos alinhado com a social-democracia brasileira. Não, ele tem o direito lá de defender a economia dele e nós a nossa”, completou.