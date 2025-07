Haddad se reúne com ministros da Argentina, Rússia e China nesta semana Agenda começa nesta terça na Argentina, para cúpula do Mercosul, e se estende até a próxima segunda-feira, com encontros do Brics Economia|Do R7 01/07/2025 - 10h41 (Atualizado em 01/07/2025 - 10h41 ) twitter

Haddad terá semana voltada à agenda internacional Diogo Zacarias/MF/30.06.2025

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, inicia nesta terça-feira (1º) uma série de compromissos internacionais que inclui reuniões com autoridades econômicas da Argentina, Rússia e China. A agenda começa em Buenos Aires, durante a cúpula do Mercosul, e se estende até a próxima segunda-feira (7) no Rio de Janeiro, com encontros do Brics.

Haddad embarca nesta tarde para a capital argentina, acompanhando a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na quarta-feira (2), participa de reuniões com ministros da Economia e presidentes de bancos centrais dos países do bloco.

O encontro discutirá a transição da presidência rotativa do Mercosul para o Brasil — que assumirá o posto até o fim do ano — e o andamento do acordo com a União Europeia. Ainda pela manhã, está previsto um encontro bilateral com o ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, a pedido do governo argentino.

No mesmo dia, à tarde, Haddad segue para o Rio de Janeiro, onde participa de eventos do Brics até o início da próxima semana. Estão na pauta as diretrizes do NDB (Novo Banco de Desenvolvimento) e os preparativos para a COP30, que será realizada no Brasil em novembro.

‌



Na quinta-feira (3), o ministro terá reuniões bilaterais com os ministros das Finanças da China, Lan Fo’an, e da Rússia, Anton Siluanov.

Na sexta-feira (4), Haddad participa de um seminário do NDB pela manhã e almoça com representantes dos países-membros que integram o conselho do banco. As atividades integram a agenda prévia da Cúpula de Líderes do Brics, marcada para os dias 6 e 7 de julho.

‌



No sábado (5), Haddad se encontra com os ministros das Finanças do Egito, Ahmed Kouchouk, e dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Hadi Al Hussaini. A pauta será centrada nas relações comerciais com o Brasil. Ainda no sábado, ele participa da 10ª Reunião Anual dos Governadores do NDB.

A agenda se encerra com a participação na Cúpula de Líderes do Brics, no domingo (6) e na segunda-feira (7), ao lado do presidente Lula. O retorno a Brasília está previsto para terça-feira (8).

