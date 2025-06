Vinda de presidente do Irã ao Brics está em planejamento, diz embaixador no Brasil Durante o encontro com a imprensa, Ghadirli agradeceu o posicionamento do governo brasileiro em condenar os ataques Brasília|Rafaela Soares e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 26/06/2025 - 12h48 (Atualizado em 26/06/2025 - 12h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O embaixador do Irã no Brasil, Abdollah Nekounam Ghadirli, afirmou nesta quinta-feira (26) que a participação do presidente iraniano Ebrahim Raisi na cúpula do Brics, marcada para os dias 6 e 7 de junho, no Rio de Janeiro, ainda está em fase de planejamento. “Estamos seguindo as nossas programações”, disse Ghadirli durante um café da manhã com jornalistas em Brasília.

A reunião do Brics será a primeira desde que o grupo foi ampliado e passou a incluir novos membros, como Irã, Egito, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, além dos países fundadores Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A cúpula no Brasil deverá reunir chefes de Estado e representantes dos dez países membros para debater temas como governança global, comércio internacional, segurança e reformas nos organismos multilaterais.

Durante o encontro com a imprensa, Ghadirli agradeceu o posicionamento do governo brasileiro em condenar os ataques realizados contra instalações iranianas nos últimos dias, e afirmou que o apoio do Brasil tem sido importante diante do atual cenário de instabilidade.

O embaixador defendeu ainda que o Brics adote uma postura mais ativa no cenário internacional e vá além de declarações formais. Para ele, o bloco tem potencial para se tornar um agente relevante na formação de uma nova ordem global.

‌



“Muitos políticos e ativistas têm uma visão de que os órgãos internacionais enfrentam uma falta de capacidade para agir diante dos novos desafios do mundo. O Brics não deve somente publicar uma declaração, e sim participar da criação de um novo caminho de ação”, argumentou.

O grupo, do qual o Irã faz parte desde 2024, divulgou nessa quarta-feira (25) uma declaração conjunta sobre a situação no oriente médio. “Diante do aumento das tensões, cujas consequências para a paz e a segurança internacionais, bem como para a economia global, são imprevisíveis, ressaltamos a necessidade urgente de romper o ciclo de violência e restaurar a paz”, diz a nota.

‌



Além disso, os países membros também expressaram “profunda preocupação em relação a quaisquer ataques contra instalações nucleares de natureza pacífica realizados em violação ao direito internacional e às resoluções pertinentes da Agência Internacional de Energia Atômica.”

No documento, o Brics defende o “estabelecimento de uma zona livre de armas nucleares e outras armas de destruição em massa no Oriente Médio, em conformidade com as resoluções internacionais pertinentes”.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp