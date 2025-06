Entenda quais as expectativas e os desafios para um acordo entre Mercosul e União Europeia

O presidente Luiz Ignácio Lula da Silva participa, próxima quinta-feira (3), da cúpula de chefes de Estado do Mercosul, na Argentina, quando assume a presidência do bloco . Durante viagem à França, Lula disse ao presidente do país, Emmanuel Macron, que não deixaria o cargo sem fechar o acordo com a União Europeia .



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (30), o economista Igor Lucena explica que o acordo entre os dois blocos é muito esperado e um dos mais importantes do século atual, ajudando a movimentar os 27 países do bloco europeu, além dos quatro do bloco sul-americano.



“A gente está falando de um mercado onde vai existir 700 milhões de consumidores. A gente está falando de um mercado que chegaria a US$ 17 trilhões (mais de R$ 90 trilhões, na atual cotação) e que, para o agro brasileiro, principalmente para o agro brasileiro, a gente estaria assistindo a uma expansão muito grande”, afirma Lucena.



Outro fator relevante para Brasil, segundo o economista, é o benefício de importar produtos, máquinas e equipamentos com tarifas próximas de zero. Seria uma oportunidade de melhorar o parque fabril e a capacidade de ter uma indústria competitiva, além da possibilidade de fazer com que o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro cresça até 0,5% ao ano pelos próximos 10 anos.