Imposto de Renda 2025: baixe agora o programa para preencher a declaração Expectativa do Fisco é receber 46,2 milhões de declarações neste ano; versão para tablets e celulares só será liberada a partir de 1º de abril Economia|Do R7, em Brasília 13/03/2025 - 08h53 (Atualizado em 13/03/2025 - 09h29 )

Prazo de entrega começa na segunda-feira ESTADÃO CONTEÚDO

O programa do Imposto de Renda 2025 para computador já está disponível no site da Receita Federal. O envio da documentação pela plataforma pode ser feito a partir da próxima segunda-feira (17), às 8h, quando começa o prazo de entrega, que vai até o dia 30 de maio. A expectativa do Fisco é receber 46,2 milhões de declarações neste ano. Já a versão para tablets e celulares só será liberada a partir de 1º de abril, assim como a declaração pré-preenchida.

BAIXE AQUI O PROGRAMA DO IR 2025

O Fisco também publicou, nesta quinta-feira (13), a Instrução Normativa do IR 2025 no Diário Oficial da União. Segundo as novas regras, todo trabalhador que recebeu mais de R$ 33.888 no ano passado é obrigado a prestar contas com o governo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O contribuinte que entregar a declaração antecipadamente poderá receber a restituição mais rapidamente, caso tenha direito. O pagamento da restituição começa em 30 de maio (veja o calendário abaixo).

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Neste ano, além daqueles que fazem parte das prioridades legais, terão prioridade na restituição os contribuintes que optarem pela declaração pré-preenchida e escolherem receber o valor via Pix. Já quem está obrigado a entregar a declaração e perder o prazo poderá pagar uma multa de R$ 165,74 a 20% do imposto devido.

Veja o passo a passo para baixar o programa

Acesse o site receita.gov.br

Clique no quadro “Imposto de Renda”

Na coluna “Serviços” , selecione “Baixar o programa do Imposto de Renda”

, selecione Em seguida, clique em “Baixar programa” no Programa IRPF 2025, ano-calendário 2024, se o seu computador for Windows. Caso contrário, escolha a versão correspondente ao seu sistema operacional.

no Programa IRPF 2025, ano-calendário 2024, se o seu computador for Windows. Caso contrário, escolha a versão correspondente ao seu sistema operacional. No ícone IRPF 2025 , clique sobre ele para mais informações sobre a versão do programa.

, clique sobre ele para mais informações sobre a versão do programa. O programa começará a ser baixado.

Escolha onde salvar o arquivo e clique em “Avançar” para criar um ícone na área de trabalho.

para criar um ícone na área de trabalho. Após a instalação ser concluída, clique em “Terminar”.

Quem deve declarar

Quem recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 33.888

Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 200.000

Quem obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto

na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto Quem realizou operações de alienação em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e similares, com soma superior a R$ 40.000 ou apuração de ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto

ou apuração de ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto Quem obteve receita bruta em valor superior a R$ 169.440 em atividades rurais

em atividades rurais Quem possuía, em 31 de dezembro, bens ou direitos (incluindo terra nua) com valor total superior a R$ 800.000

(incluindo terra nua) com valor total superior a Quem passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e encontrava-se nessa condição em 31 de dezembro

Quem optou pela isenção do Imposto de Renda sobre ganho de capital na venda de imóveis residenciais

na venda de imóveis residenciais Quem optou por declarar bens e direitos detidos por entidade controlada no exterior como se fossem de titularidade própria

detidos por entidade controlada no exterior como se fossem de titularidade própria Quem teve a titularidade de trust

Quem optou pela atualização a valor de mercado de bens imóveis

Quem teve rendimentos de capital no exterior, como aplicações financeiras e lucros/dividendos de entidades controladas

Calendário da restituição

1º lote: 30 de maio

30 de maio 2º lote: 30 de junho

30 de junho 3º lote: 31 de julho

31 de julho 4º lote: 29 de agosto

29 de agosto 5º e último lote: 30 de setembro

Prioridades para receber a restituição primeiro

Idosos acima de 80 anos

Idosos entre 60 e 79 anos

Contribuintes com deficiência física, mental ou moléstia grave

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

Quem optar pela declaração pré-preenchida e restituição via Pix

Quem optar apenas pela declaração pré-preenchida ou restituição via Pix

Documentos que devem ser separados

Informes de Rendimentos

Bancos e instituições financeiras (incluindo corretoras de valores)

Salários, pró-labore e distribuição de lucros

Pensão, aposentadoria e aluguéis recebidos

Programas fiscais (Nota Fiscal Paulista, Nota Fiscal Paulistana etc.)

Juros sobre capital próprio

Previdência privada

Comprovantes de Recebimentos

Doações e heranças

Livro Caixa e DARFs de Carnê-Leão

Resgate de FGTS

Seguro de vida e indenizações

Acordos com redução de dívidas

Informes de Pagamentos

Assistência médica e odontológica

Seguro saúde (médico e odontológico)

Reembolsos de seguro saúde e odontológico

Mensalidades escolares

Previdência privada

Comprovantes de Pagamentos e Deduções

Previdência social

Doações efetuadas

Pagamentos a prestadores de serviços

Gastos com profissionais de saúde

Despesas de internação e cirurgias

Comprovantes de Bens e Direitos

Notas fiscais e recibos de compra/venda/permutas

Documentos de construção, reforma e ampliação de bens

Contratos de empréstimos a terceiros

Demonstrativos de ações, criptoativos, ETFs e moedas estrangeiras em 31/12/2024

Dívidas e Ônus

Documentos de aquisição de dívidas e ônus com saldos em 31/12/2023 e 31/12/2024

Apuração de Ganho de Capital com Renda Variável

Operações comuns e day trade (mercado à vista, opções, derivativos etc.)

Memória de cálculo do Imposto de Renda Variável

Operações com Fundos Imobiliários

Informações Gerais

Nome, CPF, grau de parentesco e data de nascimento dos dependentes

Endereço atualizado

Cópia da última Declaração do Imposto de Renda entregue

Dados da conta para restituição ou débito das cotas do imposto apurado, se aplicável

Atividade profissional exercida atualmente