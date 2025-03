No Dia Mundial do Rim, nove em cada dez pacientes na lista de transplante aguardam pelo órgão Segundo informações do Ministério da Saúde, homens entre 50 e 64 anos são maioria na fila de espera; órgão pode ser doado em vida Saúde|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 13/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/03/2025 - 02h00 ) twitter

Mais de 42 mil pessoas aguardam pelo transplante Divulgação/Governo do Rio de Janeiro/Arquivo

No Dia Mundial do Rim, celebrado nesta quinta-feira (13), dados do Ministério da Saúde mostram que 42.005 pessoas aguardam um transplante do órgão no Brasil. A maioria dos pacientes na fila é composta por homens entre 50 e 64 anos, mas também há 383 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos à espera do procedimento. Especialistas destacam que os rins são essenciais para o funcionamento do organismo, pois filtram o sangue e auxiliam na eliminação de toxinas.

Por serem dois, os rins podem ser doados tanto em vida quanto após o falecimento, sem comprometer a função renal do doador. O órgão desempenha três funções principais:

✅ Eliminação de toxinas: remove substâncias como ureia, creatinina e ácido úrico, resultantes do metabolismo corporal.

✅ Equilíbrio hídrico do organismo: regula a quantidade de água, sais e eletrólitos no corpo, prevenindo inchaços (edemas) e o aumento da pressão arterial.

✅ Produção de hormônios:

Eritropoetina : estimula a produção de glóbulos vermelhos.

: estimula a produção de glóbulos vermelhos. Vitamina D : auxilia na absorção de cálcio, fortalecendo os ossos.

: auxilia na absorção de cálcio, fortalecendo os ossos. Renina: contribui para a regulação da pressão arterial.

Fila de transplante

O painel de doação de órgão, procedimento feito exclusivamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde), mostra que a procura pelo órgão corresponde a nove em cada dez casos na fila de transplante. O segundo colocado, o fígado, conta com 2.299 pacientes.

Painel da lista de espera por um transplante de rim Reprodução/Ministério da Saúde - 12.3.2025

Como cuidar bem dos rins?

Para manter os rins saudáveis, evitando danos irreversíveis para a função renal, é imprescindível:

Manter uma atenção rigorosa sobre a pressão arterial;

O controle da glicemia e da hipertensão no diabético;

O diagnóstico da hipertrofia prostática;

Detecção precoce de anormalidades urinárias congênitas na infância.

Transplantes realizados

Em 2024, o Brasil realizou 6.316 transplantes de rins em 2024, sendo a maioria em pacientes homens. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro lideram o ranking dos estados com o maior número de operações. O número é maior do que o de 2023, quando foram feitas 6.211 transplantes.

