Imposto de Renda 2025: veja quem precisa declarar e quem está isento Principal novidade é o ajuste na tabela do imposto, que elevou o limite de isenção para R$ 2.259,20 mensais Economia|Do R7, em Brasília 13/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Declaração poderá ser entregue a partir de segunda (17) Marcello Casal Jr/Agência Brasil - Arquivo

A Receita Federal divulgou nessa quarta-feira (12) as regras e o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025. O período de envio das declarações terá início na próxima segunda-feira (17).

A principal novidade é o ajuste na tabela do imposto, que elevou o limite de isenção para R$ 2.259,20 mensais. No entanto, com um desconto automático simplificado de R$ 564, a isenção, na prática, foi ampliada para quem recebeu até R$ 2.824 mensais em 2024.

Tabela do Imposto de Renda 2025

A nova tabela do Imposto de Renda estabelece as seguintes faixas de tributação:

Quem recebe até R$ 2.259,20 mensais está isento do imposto;

Para rendimentos entre R$ 2.259,21 e R$ 2.826,65, a alíquota de imposto é de 7,5%, com uma dedução de R$ 169,44;

Para quem ganha entre R$ 2.826,66 e R$ 3.751,05, a tributação é de 15%, com uma dedução de R$ 381,44;

Já para rendimentos entre R$ 3.751,06 e R$ 4.664,68, a alíquota é de 22,5%, com uma dedução de R$ 662,77;

Quem recebe acima de R$ 4.664,68 mensais paga 27,5% de imposto, com uma dedução de R$ 896,00.

Esses valores são aplicáveis para a declaração do Imposto de Renda de 2025, referente ao ano-base 2024.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Quem deve declarar o Imposto de Renda 2025?

A obrigatoriedade da declaração considera a soma dos rendimentos tributáveis ao longo de 2024, incluindo salários, aluguéis e outras fontes de renda. Neste ano, é obrigado a declarar o IRPF quem:

Aquele que recebeu em 2024 rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 33.888;

Aquele que recebeu em 2024 rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 200 mil;

Contribuinte que obteve, em qualquer mês de 2024, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do Imposto;

Realizou operações de alienação em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, em que a soma foi superior a R$ 40 mil e com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto;

Contribuintes que obtiveram receita bruta em valor superior a R$ 169.440 em atividades rurais;

Aquele que teve, em 31 de dezembro de 2024, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 800 mil;

Passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro;

Contribuintes que optaram pela isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais;

Optou por declarar os bens, direitos e obrigações detidos pela entidade controlada, direta ou indireta, no exterior como se fossem detidos diretamente pela pessoa física;

Aqueles que tiveram a titularidade de trusts (estrutura jurídica usada para administrar e distribuir bens e ativos);

(estrutura jurídica usada para administrar e distribuir bens e ativos); Pessoas que optaram pela atualização a valor de mercado de bens imóveis;

Contribuintes que tiveram rendimentos do capital aplicado no exterior nas modalidades de aplicações financeiras e de lucros e dividendos de entidades controladas

Novas regras para bens no exterior

A nova lei que tributa investimentos de brasileiros no exterior, aprovada em 2023 e sancionada pelo presidente Lula, obriga contribuintes com ativos fora do Brasil a declará-los já nesta declaração de 2025.

‌



Cidadãos que moravam no exterior e retornaram ao Brasil em 2024 também precisarão entregar a declaração, mesmo que não tenham tido rendimentos tributáveis.

Isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000

O governo Lula prometeu ampliar a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais, mas a medida ainda não foi oficializada e não valerá para a declaração deste ano.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em janeiro que a proposta de reforma do IR seria enviada ao Congresso antes do Carnaval. No entanto, o texto ainda não foi apresentado. Mesmo que seja aprovado ao longo de 2025, qualquer mudança na tabela só será válida para o ano seguinte.