Inflação do aluguel acelera, e contratos com vencimento em março serão reajustados Indicador utilizado na correção da maioria das locações no Brasil acumula alta de 8,44% nos últimos 12 meses, mostra FGV

Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 27/02/2025 - 08h59

