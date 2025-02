Inflação oficial perde força em janeiro e alcança menor índice para o mês desde 1994 Nos últimos 12 meses, o avanço acumulado está em 4,56% Economia|Victoria Lacerda e Rafaela Soares, do R7, em Brasília 11/02/2025 - 09h04 (Atualizado em 11/02/2025 - 11h30 ) twitter

Índice é o menor desde o Plano Real Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

A inflação oficial do país perdeu força e marcou 0,16% em janeiro, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta terça-feira (11). O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) apresentou uma redução em relação a dezembro, quando os preços aumentaram 0,52%.

Nos últimos 12 meses, o avanço acumulado está em 4,56%. Segundo o IBGE, este é o menor IPCA para o mês desde a implantação do Plano Real, em 1994.

O setor de Transportes foi o que mais pressionou a inflação, registrando alta de 1,30%, impulsionado pelo aumento das passagens aéreas (10,42%) e do ônibus urbano (3,84%).

Já o grupo de Alimentação e Bebidas teve alta de 0,96%, puxado pelo aumento da cenoura (36,14%), tomate (20,27%) e café moído (8,56%).

Por outro lado, Habitação teve a maior queda, com uma redução de 3,08%, ajudando a segurar o índice. A principal razão foi a queda no preço da energia elétrica residencial (-14,21%), devido ao Bônus de Itaipu, que reduziu o valor das contas de luz.

O aumento no transporte público impactou diretamente o IPCA. Algumas cidades tiveram reajustes nas tarifas:

Belo Horizonte: aumento de 9,52% a partir de 1º de janeiro;

Rio de Janeiro: aumento de 9,30% a partir de 5 de janeiro;

Salvador: aumento de 7,69% a partir de 4 de janeiro;

São Paulo: aumento de 13,64% a partir de 6 de janeiro.

Além disso, os combustíveis subiram 0,75%, com destaque para o etanol (1,82%), óleo diesel (0,97%) e gasolina (0,61%).

Como a inflação variou nas cidades?

Entre as regiões pesquisadas, Aracaju teve a maior variação, com 0,59%, influenciada pelo aumento das passagens aéreas. Já Rio Branco registrou a menor taxa, com queda de 0,34%, devido à redução na conta de luz (-16,60%).

O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que mede a inflação para famílias com renda de até 5 salários mínimos, não teve variação em janeiro e ficou em 0,00%.

Nos últimos 12 meses, o INPC acumula alta de 4,17%, abaixo dos 4,77% registrados no período anterior.

O principal impacto veio dos alimentos, que subiram 0,99%, enquanto os itens não alimentícios tiveram queda de 0,33%.

Entre as cidades, Salvador teve a maior alta (0,47%), enquanto Rio Branco registrou a maior queda (-0,49%), novamente influenciada pela energia elétrica mais barata.

